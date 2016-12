Renault Talisman Sporter, eccellenza dinamica

Una spaziosità enorme, una dinamica di marcia eccellente ‒ grazie soprattutto al telaio a 4 ruote sterzanti ‒ a un prezzo base di poco superiore ai 30 mila euro. Renault vuole crescere nei segmenti di alta gamma e ha scelto una strategia aggressiva. La Talisman Sporter è una grande station wagon, funzionale e tecnologica, e va ad accompagnare la Talisman berlina e la nuova Espace, ma in cantiere Renault ha anche un grande Suv di segmento D: nuovo Koleos.

Comodissima allʼinterno, con il sedile guida con funzione massaggio lombare e i sedili anteriori ventilati e riscaldabili elettricamente, Renault Talisman Sporter ha un bagagliaio da 572 litri, che abbattendo il divano posteriore arriva fino a 1.700 litri di capacità. Non solo, ma è possibile trasportare oggetti lunghi due metri e più. Ma la grande wagon francese non stupisce soltanto per il comfort e la versatilità, perché il suo fiore allʼocchiello è nella tecnologia. Il tablet R-Link 2, ad esempio, permette di gestire tutte le funzioni di bordo, dalla navigazione con cartografia europea al Multi-Sense, un programma che permette di variare i parametri di marcia ‒ sospensioni, risposta dello sterzo, acceleratore ‒ e persino lʼambiente interno della vettura.