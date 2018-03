Bugatti e McLaren, sfida tra hypercar da favola

La sfida è di quelle da far tremare i polsi. Perché a Ginevra non ci sono solo le supercar sportive “normali” ‒ vedi Ferrari 488 Pista o Lamborghini Huracan o Porsche 911 GT3 RS ‒ ma anche le “ fabolous hypercar ” che di normale non hanno proprio nulla. Innanzitutto perché verranno prodotte soltanto se raccoglieranno un minimo di ordini da parte dei clienti giusti, e poi per la loro fattura artigiana interamente a mano. Stiamo parlando di Bugatti Chiron Sport e della McLaren Senna GTR .

Definirle due bolidi è sicuramente riduttivo e non rende lʼidea. La Bugatti produce da sempre poche decine di esemplari lʼanno delle sue hypercar, lʼultima nata è la Chiron con motore 16 cilindri da 1.500 CV e questa serie speciale Chiron Sport si distingue per la maggior agilità, merito delle nuove sospensioni e del Dynamic Torque Vectoring che gestisce elettronicamente la coppia. Alleggerita di 18 chili rispetto alla Chiron, la versione Sport è riuscita a ridurre di ben 5 secondi il tempo sul giro a Nardò, il circuito superveloce che si trova in Puglia. Quanto al look, distintivi sono il nuovo design dei cerchi e dei 4 terminali di scarico, più il tergicristalli in fibra di carbonio. Il prezzo base della Bugatti Chiron Sport è di 2.650.000 euro.