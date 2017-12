McLaren Senna, la hypercar più potente del mondo

Al campione brasiliano la McLaren, la “sua” McLaren, ha voluto dedicare la più potente e veloce supercar stradale mai realizzata. Si chiama Senna ed è una hypercar, una di quelle vetture sviluppate come fosse unʼauto da corsa e pensate per correre in pista. Solo che, in un secondo momento, si vanno a spulciare i regolamenti per le rifiniture giuste che le permettono di spuntare lʼomologazione stradale con due posti a bordo. La McLaren Senna è così, favolosa nella creazione del design e nel formidabile impianto moto-propulsivo. È innanzitutto leggerissima, pesa meno di 1.200 kg, ha la trazione posteriore e monta in posizione centrale-posteriore un motore V8 4.0 biturbo, che sviluppa 800 CV di potenza e 800 Nm di coppia. In poche parole, il motore più potente mai montato su una vettura stradale.