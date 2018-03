Ginevra scalda i motori del Salone 2018

La prima notizia da Ginevra è arrivata ieri sera: la Volvo XC40 è stata eletta “Car of the Year 2018” dalla stampa specializzata dʼEuropa. Nel lotto di 7 finaliste, il giovane Suv Volvo ha battuto le nuove Seat Ibiza e BMW Serie 5. Il Salone apre oggi le giornate dedicate alla stampa e agli addetti ai lavori, giovedì 8 e fino a domenica 18 marzo lʼapertura al pubblico. Tante le novità sui 106 mila metri quadrati del Palexpo sul Lago Lemano. Si parla di almeno 90 premiere mondiali, più unʼaltra ventina di anteprime europee, e le italiane sono pronte a lanciare il guanto di sfida. Tutte, ad eccezione di Lancia, che a Ginevra non sarà presente, come del resto Opel, DS e le americane Chevrolet e Cadillac.