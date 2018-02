Ferrari 488 Pista, dieta e prestazioni monstre

Più leggera di 90 kg rispetto alla Ferrari 488, e quindi già per questo più performante, la 488 Pista si fa forte anche di 50 CV di potenza in più, e ciò la dice lunga sul potenziale dinamico dellʼultima serie speciale del Cavallino. Una sportiva che nasce nel segno del Mondiale FIA WEC, in cui la Casa di Maranello ha dominato negli ultimi 5 anni vincendo sempre il titolo costruttori. Il motore V8 turbo di 3,9 litri è semplicemente il più potente nella storia Ferrari e sviluppa la bellezza di 720 CV, per un imbattibile rapporto di 185 CV per litro di cilindrata. Ne conseguono prestazioni da brivido: accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 2,85 secondi, e da 0 a 200 in soli 7,6 secondi, per una velocità di punta di 340 km orari.