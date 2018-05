Star Wars Day: ecco i migliori cosplayer al mondo

Si celebra oggi lo Star Wars Day, un'occasione per festeggiare la famosissima saga di Star Wars giunta al suo ottavo capitolo ufficiale. I veri appassionati la celebrano ogni giorno ma il 4 maggio è la data ufficiale in cui dar sfoggio della propria passione: per l'occasione abbiamo raccolto alcuni dei migliori cosplayer di tutto il mondo, che hanno dato prova del loro amore per la saga con dei costumi davvero eccezionali. Alcuni sembrano persino usciti dai film, tanta è la cura per i dettagli. Una curiosità sullo Star Wars Day: il 4 maggio non è una data casuale, bensì è stata scelta sulla base della popolarità di un gioco di parole in inglese tra la famosa citazione "May the Force be with you" ("Che la Forza sia con te") e la frase "May the fourth be with you" ("Che il 4 maggio sia con te").