"Star Wars", i fan vorrebbero Meryl Streep nel ruolo della Principessa Leia

Sono state oltre 9mila le adesioni alla petizione online. Il desiderio dei tanti seguaci della saga però sembra sfumare in partenza. La produzione, infatti, non vuole scegliere sostituti: "Nel capitolo conclusivo della trilogia, il nove appunto, la Generale Leia Organa non ci sarà" è stato comunicato. "Abbiamo concluso tutto con l'Episodio VIII - hanno detto i creatori - e siamo felici di aver completato tutte le riprese per l'estate, prima che Carrie Fisher ci lasciasse".



Poi la precisazione: "Avevamo progetti anche per l'Episodio IX, ma abbiamo voluto ricominciare tutto dall'inizio e riscrivere la sceneggiatura. Carrie non ci sarà nei prossimi capitoli". Secca la replica dei fan che hanno lanciato la petizione: "La Principessa Leia è uno dei personaggi fondamentali della saga e un pezzo della storia del cinema", si legge nella lettera che accompagna la raccolta firme. "Ci ha insegnato che le donne possono essere forti, determinate e molto di più che schiave di Jabba the Hutt".