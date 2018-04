"Solo: A Star Wars Story", ecco il nuovo trailer in italiano

Nel trailer spicca un "giovane" Millennium Falcon e il rapporto già consolidato fra Han e Chewbacca, che scopriamo avere 190 anni all'epoca. Per i fan più accaniti è presente anche la rivisitazione della battuta ricorrente nella saga "Ho una brutta sensazione" (pronunciata in passato da Anakin, il giovane Obi Wan, K-2SO, C3P-O e il trio protagonista della trilogia originale Luke, Leia e Han).



Tra azione, energia e ritmo abbiamo l'occasione di vedere anche altri personaggi chiave che hanno dato forma al passato del protagonista. Ci sono anche la versione giovane di Lando Calrissian, interpretato da Donald Glover, oltre a Emilia Clarke (Q’ira) e Thandie Newton (Val), senza dimenticare Paul Bettany nel ruolo del boss criminale Dryden Vos.



“Solo”, ambientato 11 anni prima di Episodio 4, racconta le vicende del personaggio di Han Solo dai 18 ai 24 anni. E' il secondo spin-off dopo "Rogue One: A Star Wars Story", anche se inizialmente era destinato ad arrivare dopo una pellicola dedicata a Boba Fett. Dopo che per la regia era stato scelto Josh Rank, a causa del fiasco del suo "Fantastic 4", era stato rimpiazzato da Phil Lord e Christopher Miller. Ma i due hanno poi litigato con la produzione e con Lawrence Kasdan (sceneggiatore già di "L’impero colpisce ancora", "Il ritorno dello Jedi" e "Il risveglio della forza"). Così alla fine il timone è stato affidato a Ron Howard che ha rigirato l’80% delle scene.