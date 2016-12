Space clearing: più ordine per ritrovare la pace mentale

Lo spazio riflette profondamente come stiamo a livello interiore: il mondo che abbiamo dentro e quello che intorno a noi si influenzano reciprocamente. Filosofie come il Feng Shui , nato nell'antica Cina, danno molta importanza al modo in cui organizzare l'ambiente di casa perché ritengono che lo spazio interagisca con la nostra energia. Come ti senti oggi? Parti dalla casa per trasformare te stessa .

SODDISFAZIONE – Da uno studio effettuato presso la Ohio State University emerge che pulire costituisce un ambito della quotidianità intimamente legato alla nostra risposta emozionale. Le persone coinvolte nello studio hanno ammesso di provare un senso di appagamento dopo aver fatto pulizia. Buttare genera soddisfazione e leggerezza, perché liberarsi di ciò che è diventato inutile crea un vuoto benefico, in casa e a livello mentale.



LEGGEREZZA – Da quanto non svuoti la cantina? Solaio e cantina sono piccoli archivi della memoria, dove spesso si finisce per accumulare oggetti che corrispondono ad altrettanti ricordi. Immergersi significa attivare la tua mente. Osserva ciò che ti circonda, prenditi un momento per lasciarti trasportare dalle sensazioni che gli oggetti ti rimandano, poi inizia a separare ciò che non senti più in relazione con te da quello che trovi utile e interessante.



BUON UMORE – Quando un oggetto continua la sua vita altrove proviamo un senso di allegria e soddisfazione. Puoi vendere, regalare o riciclare gli oggetti che non ti servono più. Pensa a chi possono essere utili e… lasciali andare. L'effetto sarà liberante, perché avere il coraggio di staccarsi dalle cose ci fa sentire più leggeri.



ORGANIZZA – Separa gli oggetti a seconda della categoria a cui appartengono, posiziona quelli che utilizzi di più di modo che siano facili da prendere. Pulire, riposizionare e organizzare lo spazio aiuta a trovare un nuovo posto anche ai pensieri. L'azione delle mani trova una corrispondenza con il livello mentale. Mentre ci muoviamo per casa facciamo la stessa cosa nella mente: eliminiamo, riposizioniamo e puliamo i pensieri.



SVUOTA – No al cassetto che contiene tutto, il ripostiglio che rischia di esplodere e il bisogno di accumulare tutto ciò che può tornare utile. In realtà, avere un oggetto senza sapere dove si trova lo rende praticamente inutile. Inizia dalla tua borsa, prosegui con gli scaffali della cucina e gli armadietti del bagno. Spalanca le finestre, togli la polvere, sgombra la pila di riviste che conservi da mesi… oppure inizia a leggerle! Prendersi cura dell'ambiente ha un grande impatto positivo. All'improvviso ti accorgerai di ritrovare il tuo centro, qui e ora, in casa e fra i tuoi pensieri.