Cosmetici: lunga vita al tuo beauty case

07:00 - I trucchi sono per ogni donna sinonimo di femminilità, bellezza e seduzione. Rossetti, smalti, e mascara sono gli alleati ideali per un aspetto curato e gli attrezzi del mestiere da conservare nel modo più corretto e custodire con cura. Ecco alcuni pratici consigli per mantenere a lungo la loro fluidità e le loro caratteristiche originali.

La prima cosa da fare è di organizzare in maniera semplice e funzionale i prodotti del make-up: sia per guadagnare spazio nell'armadietto del bagno, che per tenerli separati in base alla loro funzione. Sistema fondotinta e ombretti in un beauty-case, in un altro contenitore, invece, metti rossetti e matite in modo che possano stare separati dagli altri trucchi. Le diverse consistenze di questi prodotti, infatti, meritano attenzioni particolari e diverse l'una dall'altra.



Il nemico numero uno di ombretti, cipria e fondotinta è l'aria: dopo averli utilizzati, richiudili sempre bene con cura: in questo modo evitarai che diventino secchi prima del tempo. Se ti accorgi che il fondotinta diventa meno cremoso, basta diluirlo con un po' di crema idratante all'interno del tubetto. La stessa cosa puoi farla con gli ombretti in crema.



Rossetti, lucidalabbra e matite per le labbra o per gli occhi, invece, sono maggiormente sensibili alle fonti di luce e di calore. Evita di portarli sparsi nella tua borsetta proferita... rischierai di trovare brutte sorprese.



Anche gli smalti possono seccarsi con facilità: ma per mantenerli a lungo c'è un piccolo segreto. Una volta al mese basta versare all' interno della boccetta una goccia di acetone e agitare bene prima dell'utilizzo. Non solo eviterai la secchezza dello smalto, ma riuscirai anche a mantenere più a lungo la brillantezza del colore.



Ultimo, am non meno importante: anche i cosmetici hanno una scadenza solitamente riportata sul retro delle confezioni. Nel caso invece non ci fosse calcolate dodici mesi dal primo utilizzo. Entro quella data i trucchi devono essere gettati e sostituiti, perchè perdono efficacia e non garantiscono più né il colore iniziale, né la giusta consistenza.