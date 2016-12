Gli indispensabili da borsa per passare dal lavoro direttamente all'aperitivo con le amiche

Le salviette struccanti e idratanti - Ore e ore di lavoro non donano certamente una pelle luminosa né tantomeno uno sguardo rilassato, da uscita in grande stile. Ma basta davvero poco per riconquistare l'aspetto frizzante del mattino. Le salviette struccanti di nuova generazione sono l'ideale, perché struccano e detergono la pelle conferendole idratazione ed effetto "bonne mine". Una spruzzata di acqua termale, tenuta possibilmente al fresco (in molti uffici, sono disponibili frigoriferi) farà il resto del lavoro.



Il rossetto. la svolta - Inutile optare per un make up completo nel tragitto ufficio-aperitivo. Sarebbe uno stress troppo grande, che renderebbe vano il relax pre-uscita e, inoltre, non garantirebbe un buon risultato a causa della fretta. Molto meglio scegliere un solo punto luce, ma perfetto per la propria carnagione e il proprio stile. Il rossetto diventa il miglior alleato per "cambiare faccia" in pochi secondi. Meglio se luminoso e acceso, sempre tenendo conto dei toni (freddi-caldi) della pelle.



Capelli, la rivoluzione in pochi istanti - I capelli incorniciano il volto e un'acconciatura diversa può far passare direttamente dal mood da ufficio allo spirito da serata fuori con gli amici. Se al lavoro la chioma si porta raccolta, una volta uscite si potranno sciogliere i capelli fermandoli con un foulard colorato messo come fascia. Oppure, si potrà optare per uno chignon fermato con preziose mollette, che fanno subito sera.



Un vestito a misura di borsetta - Un conto è non trovare il tempo di farsi la doccia e vestirsi, ma un cambio d'abito può risultare molto più easy anche in ufficio richiedendo pochi minuti. Come si fa? Tenendo in borsa un abitino in tessuto tecnico ma elegante, che non richiede di essere stirato perché non si stropiccia. Particolare attenzione, quando si ha in programma questo cambio, va posta alle calzature: da scegliere adatte sia alla mise da ufficio sia alla versione glamour della sera.



Idratazione e sorriso smagliante - Cosa non dovrebbe mai mancare nella borsa da ufficio-aperitivo? Lo spazzolino da denti e il dentifricio versione viaggio. Un sorriso smagliante e un alito gradevole sono il presupposto ideale per sentirsi in ordine, anche se vestite in modo semplice. Un altro accorgimento da non trascurare è la corretta idratazione, bevendo acqua a piccoli sorsi con succo di limone. Questo semplice gesto rimineralizzerà l'organismo, predisponendolo a una serata a tutta energia.