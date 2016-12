27 aprile 2015 Trucco e parrucco come un Vip: il look per sentirsi una star Acconciature e trucco per le ragazze e per le signore, ispirati alle attrici Kristen Stewart, Margot Robbie e Kate Bosworth Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Le star sono sempre il modello di riferimento per le persone comuni, soprattutto per quanto riguarda il look. Il make up e l’acconciatura, in particolare, si prestano a essere imitate e reinterpretate, rincorrendo lo stile della nostra stella preferita, per sentirsi, almeno in questo, un po’ simili a lei. Vi proponiamo tre look, uno con i capelli corti per somigliare all’attrice americana Kristen Stewart, e due per chi ha i capelli lunghi, per ricostruire i look di Margot Robbie e Kate Bosworth.

Gli acconciatori dell’Accademia L’Oreal non hanno dubbi: la tendenza del momento è semplice e vede regnare l’effetto capelli “bagnati” ; lo si ottiene con gel, mouse e lacche, trecce romantiche e tagli rigorosamente carré, di qualsiasi lunghezza. Ma sempre mossi ad arte. Il primo look si ispira all’acconciatura di Kristen Stewart, la giovane attrice statunitense, appena 24 anni, che ha conquistato tutto il mondo nel ruolo di Bella Swan di Twilight. E’ un look per chi ha i capelli corti ed è adatto anche alle signore. Il secondo è proposto a chi ha chiome lunghe e fluenti, e ricalca le acconciature di Margot Robbie, che abbiamo visto al cinema in “The Wolf of Wall Street” e che ora è protagonista con Will Smith in “Focus - Niente è come sembra”; e di Kate Bosworth, la bella e brava attrice dagli occhi di colori differenti.



BELLE CON I CAPELLI CORTI COME KRISTEN STEWART - Dal parrucchiere si va soprattutto per le colorazioni e i tagli, un po’meno spesso per una semplice piega. La preparazione di questo look potrà dunque essere casalinga: non serve neppure usare la spazzola grazie ai nuovi gel, lacche e spray modellanti e lucidanti. “Le signore con i capelli corti possono diventare più affascinanti delle ventenni perché conoscono i loro punti forti e sono più sicure. Dopo i 40 anni raccomando a tutte di tagliarli e modellarli con le mani per mantenerli in movimento ed evitare l’effetto composto e statico di una volta”. A spiegarlo Gianfranco Boccanelli, acconciatore del gruppo Kami Noke di Roma, che si è appunto ispirato alla simpatica Kristen Stewart.



IL FASCINO DEI CAPELLI LUNGHI - Per le donne giovani dotate di lunghe chiome sono possibili due look, consigliati da Orazio Anelli, della Anelli Academy di Roma: molto romantico o più aggressivo. Il primo, ispirato a Margot Robbie, si realizza con una treccia spettinata, raccolta sulla nuca: un “accessorio” che non ha età: un’accortezza da usare dopo i 40 anni, è farla più bassa per avere un ottimo effetto lifting del viso. Il secondo stile richiama il wet-look di Kate Bosworth, l’attrice che ha l’occhio destro marrone e il sinistro blu: per realizzarlo occorre stirare e bagnare i capelli con gelée e spray solo alla radice e sulle prime lunghezze, lasciando il resto della capigliatura morbida, lucente e libera. Il gel applicato in questo modo scopre il volto e mette in risalto la luce del viso che va sottolineato con un rossetto fiammante.



E IL TRUCCO? - Il segreto per un trucco, romantico o più deciso, ce lo spiega invece Vittoria Arias, della Simone Belli make-up Academy di Roma. Ed è quello di esaltare solo un aspetto del volto, cioè gli occhi o le labbra. Quindi se il focus sono gli occhi, da esaltare con ombretti sfumati, toni smoke metallici, bronzo, blu e nero e molto rimmel, sulle labbra meglio solo un gloss. Al contrario con labbra rosso scarlatto, un must del momento, gli occhi saranno accentuati solo da matita e rimmel. Mai occhi e labbra insieme.