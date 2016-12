Make up: tre cosmetici indispensabili nella vostra bag estiva

07:00 - Con l'arrivo della bella stagione si cambiano (o si cerca di cambiare) tante cose: la dieta, il guardaroba, la forma fisica. E anche il trucco. Una borsetta indispensabile per i cosmetici d'estate deve essere minimal, a portata di tasca, senza ingombranti trousse che non si possono portare né in mare, né a passeggio o per fare shopping. Per essere sempre al massimo, specialmente di giorno quando è consigliato un look più acqua e sapone, bastano tre cose. Solo tre: detergente, matita e rossetto. Perché se il nostro corpo si spoglia, anche il viso deve essere rigorosamente più "nude look".

QUANDO IL DETERGENTE E’ UN MUST - Il latte detergente è un elemento spesso trascurato, ma che invece non dovrebbe mai mancare, soprattutto quando si prospetta una giornata al mare con aperitivo annesso. Per i mesi caldi il detergente deve essere privo di sostanze oleose e comedogene: la sua texture deve essere light, ma al contempo rafforzante. Non deve mai lasciare la sensazione, o peggio ancora l’aspetto, di unto, inguardabile quando si comincia a sudare. Vi consigliamo quelle che riportano i termini “hydra” o “aqua”, ricche di acqua e facili da assorbire. Sceglietelo in base alla vostra tipologia di pelle: secca, sensibile, normale, mista o grassa. Perché la crema deve essere leggera, ma comunque efficace.



UN FILO DI MATITA PER GLI OCCHI - Per i vostri occhi è sufficiente un tocco, rapido ma efficace, di matita: una linea sottile, applicata dall'angolo interno e a quello esterno della rima superiore dell'occhio; se vi piace, aggiungete anche un flick verso l'alto. Per rendere il vostro sguardo più intenso senza l'ossessione delle sbavature. E se non volete usare il nero, puntate sulla matita bianca, color burro: sarà questa la sorpresa dell'estate 2015.



E IL ROSSETTO? - E' difficile resistere a quel tocco in più di femminilità, ma bisogna fare molto attenzione ai colori: quest'anno la tendenza principale vuole il color corallo e le sfumature aranciate, ma vanno bene anche il rosa e il rosso. Alle bionde si suggeriscono tonalità chiare, come rosa pastello e salmone. Tonalità più calde per le castane, alle quali quest'anno si consiglia particolarmente il fucsia; ancora più scure per le more, che potrebbero invece optare per il rosso magenta e il bronzo.





A cura della redazione "Bella più di prima"