Cosmetici: salute e sicurezza a fior di pelle

Le reazioni cutanee locali a cosmetici interessano dunque circa il 10% delle persone che ne fanno uso. Nella maggior parte dei casi (80%) si tratta di reazioni irritative, ma 2 su 10 sono vere e proprie dermatiti allergiche. Si suppone però che la frequenza delle reazioni allergiche ai cosmetici sia sottostimata, dato che spesso si finisce per trascurare i disturbi di lieve entità. Erroneamente. Se non volete sbagliare, ecco i consigli degli specialisti della Società Italiana Allergologia, Asma e Immunologia Clinica.



Attenzione all'“ingrediente” - Occorre fare attenzione soprattutto ai prodotti, in particolare le creme, che contengono conservanti, normalmente aggiunti ai cosmetici per la loro funzione antimicrobica. Facciamo attenzione soprattutto ai parabeni, contenuti in molti prodotti sia a risciacquo che a permanenza; occhio anche sostanze come il balsamo del Perù o il Lyral; ad emollienti ed emulsionanti come gli alcoli della lanolina, presenti nei prodotti a risciacquo, profumi e aromatizzanti.



I prodotti da evitare - “Non si devono adoperare prodotti che non siano correttamente conservati o che non riportino in etichetta gli ingredienti contenuti – ci spiega il Prof. Eustachio Nettis, Docente universitario di Bari e membro SIAAIC - Preferire prodotti composti da meno ddi 10 ingredienti (sono meno irritanti e meno allergizzanti)”. Il professore ricorda poi che la maggior parte delle sostanze allergizzanti, in realtà, sono proteine naturali: per questo, al contrario di quanto comunemente si crede, i prodotti “naturali” sono responsabili di reazioni allergiche più spesso rispetto ai prodotti “artificiali” .



I segnali d'allarme - Per essere sicuri di poter usare un prodotto. occorre soprattutto prestare molta attenzione a come la nostra pelle reagisce. “Bisogna interrompere subito l'utilizzo del prodotto qualora dovessero insorgere rossore, bruciore, prurito o altri sintomi – spiega il Prof. Nettis - Per i soggetti allergici è importante conoscere l'elenco delle sostanze sensibilizzanti e fare particolare attenzione agli ingredienti riportati in etichetta, alle loro sigle corrispondenti o ai termini alternativi con cui vengono a volte indicati”.





A cura della redazione "Bella più di prima"