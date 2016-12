Perché ordinare casa può farci felici

Oggi, in tempi di crisi, si parla molto di Decluttering e ritorno all'essenzialità, contro lo spreco frenetico che caratterizza la nostra società. Liberarvi di vecchi ricordi, vestiti che non mettete più o libri usurati dal tempo vi sembra un'impresa titanica? Ecco le buone ragioni per farlo e i consigli per metterlo in pratica! Accumulare oggetti ci tiene legati al passato e ci limita nell'affrontare i cambiamenti con energia positiva. Le cianfrusaglie e gli oggetti inutili creano disordine, ingombrano le nostre stanze e i nostri armadi, generano caos... non solo esteriore ma anche dentro di noi! Spesso si mettono da parte oggetti o utensili pensando che "forse un domani serviranno..." ma questo atteggiamento denota insicurezza, sfiducia nel futuro e un eccessivo attaccamento al passato. Riempire la propria casa di oggetti può addirittura essere un campanello d'allarme che segnala un vuoto interiore che non sappiamo o vogliamo riconoscere.

Per cominciare con lo Space Clearing ci vuole un minimo di tempo e organizzazione: si inizia facendo un elenco degli oggetti che ci sono in casa e che non si usano più da tempo. Si può procedere stanza per stanza, anche dividendole in zone e bisogna porsi dei piccoli obiettivi alla volta. Gli oggetti individuati vanno classificati: ci saranno quelli da buttare, quelli ancora in buono stato da regalare o dare in beneficenza e infine quelli da spostare, magari in cantina o garage. Un'altra regola dello Space Clearing è che ogni oggetto deve avere una collocazione precisa, questo eviterà di appoggiare chiavi, posta o borsa su tavoli e sedie o alla rinfusa su un mobile dell'ingresso. Gli acquisti devono essere mirati e ogni volta che entra qualcosa di nuovo in casa bisognerebbe sbarazzarsi di qualcosa di vecchio.



Esistono anche dei corsi per imparare questo ramo del Feng Shui, come quelli organizzati da Lucia Larese, autrice del libro "Space Clearing: libera il tuo spazio trasforma la tua vita". Alla fine di questo lavoro sarà più facile mantenere l'ordine in casa e si avrà la sensazione di vivere in uno spazio più rilassante!