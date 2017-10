Lavoro: piccolo vademecum per la gestione del tempo

Trafelate: ecco come ci sentiamo fin dal primo passo che facciamo appena scese dal letto. Colazioni da preparare, merendine da infilare nello zaino, un occhio alle bollette da pagare, la l avatrice da stendere: abbiamo già lavorato mezza giornata ancor prima di arrivare in ufficio . Ma il rischio di essere in rincorsa anche al lavoro c'è: ecco come fare per organizzare al meglio la nostra attività professionale ... e finire la giornata in serenità!

Tra mille pensieri, rendere la nostra giornata davvero produttiva non è certamente facile, soprattutto per se abbiamo un lavoro di responsabilità o che richiede una attenzione e una precisione costanti. Fare i conti con le mille cose da fare e una attività professionale da portare avanti si può, basta tenere presenti alcuni piccoli accorgimenti!



Il mattino ha l'oro in bocca: anche chi tra noi ha un bioritmo per cui al mattino ha l'energia di un bradipo e alla sera sembra Usain Bolt alla finale dei Giochi Olimpici, bisogna ammettere che il momento più produttivo della giornata è quello del mattino: dunque, per le attività che richiedono maggiore attenzione, meglio se pianifichiamo un'agenda che le mette al primo posto tra le cose da fare.



Connessione? Anche no! L'uso dello smartphone è diventato imprescindibile, tuttavia costituisce un elemento di distrazione piuttosto fastidioso, soprattutto se stiamo facendo qualcosa che richiede massima attenzione. Limitare la lettura delle e-mail, togliere il cicalino dei vari gruppi whatsapp di cui facciamo parte e contenere le telefonate personali ci aiuterà a non perdere tempo e a rimanere nei tempi che ci siamo prefissate.



Obiquità addio noi donne, si sa, siamo abituate a gestire più cose contemporaneamente: lavoro, famiglia, figli, ecc. Ma non sempre essere multitasking si rivela una strategia efficace per portare a termine quanto abbiamo programmato nei tempi e nei modi che ci eravamo prefissate. Potendo, meglio dedicarsi a un compito per volta, concentrando sforzi e attenzione sulle attività che abbiamo da svolgere in quel momento .



Sì, anche tu puoi: è una cattiva abitudine, ma come farcene una colpa? Al lavoro, come a casa, siamo convinte che spiegare ad altri come fare sia più una perdita di tempo che un reale beneficio. Invece, la capacità di delegare è un vero talento ed è quanto mai efficace per portare a termine un lavoro senza eccessivi carichi e stress. Dovremo poi passare alla fase di controllo e verifica? Pazienza, sarà comunque meno faticoso che dover fare tutto da sè.



Giochiamo d'anticipo: addormentarsi serene sapendo che abbiamo già pianificato le attività del giorno dopo è davvero vivificante e utile. Programmare gli impegni aiuta a rispettare le scadenze e ottimizzare il tempo - sempre troppo poco - che abbiamo a disposizione. Una semplice lista delle cose da fare ci aiuta a non trascurare nulla e a gestire in maniera ottimale le priorità e se non abbiamo a disposizione carta e penna, il calendar sul telefono sarà un ottimo alleato!