Cinque regole antistress per migliorare la qualità del lavoro

Seguire semplici regole per favorire il rilassamento e migliorare la qualità del lavoro è possibile: è sufficiente limitare stress e ansia.



Note di sottofondo: la musica ha il potere di rilassare la mente e di rallentare la frequenza cardiaca, abbassando la pressione e ottenendo un effetto calmante. La musicoterapia è un ottimo rimedio antistress a costo zero che, indossando le cuffiette, non disturba i colleghi, garantisce privacy e ci regala piacevoli sensazioni.



Dal chicco al petalo: il caffè non è soltanto buono, è un momento di socializzazione importante che spesso aiuta anche a rafforzare i rapporti tra colleghi. Una pausa caffè poi ci invita a sgranchirci le gambe e a sgombrare la mente per qualche minuto. Tuttavia l'eccessiva dose di caffeina alza i livelli di cortisolo (l'ormone dello stress), per cui è meglio orientarsi su qualcosa di più dolce e sicuramente più efficace per combattere tensione e ansia: la camomilla. Ottima anche come digestivo, saprà garantirci anche il giusto apporto di liquidi che in ambienti chiusi si rendono necessari per una adeguata idratazione.



Via i cattivi pensieri: si chiama Mindfulness, la pratica che rappresenta una utile strategia contro lo stress e che favorisce la concentrazione sul presente. Liberare la mente serve anche ad allontanare i pensieri negativi e a toglierci l'ansia del futuro.



Mastica che ti passa: i dentisti magari non saranno d'accordo, ma secondo una ricerca della Swinburne University di Melbourne, in Australia, la gomma da masticare risulterebbe essere efficace per alleviare lo stress. Via libera quindi a palloni, purché non durante una riunione, il bon ton in ambiente di lavoro è un must!



Questione di essenze: l'uso di oli essenziali naturali aiuta a migliorare la salute fisica e mentale. Un diffusore o una candela profumata da tenere vicino alla propria postazione di lavoro sono ottimi alleati per rilassarsi e affrontare con serenità gli impegni quotidiani. Il suggerimento? Proviamo le essenze di lavanda e rosmarino: gli effetti negativi dello stress si allontaneranno lasciando il posto a un aroma delicato e piacevole.