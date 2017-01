Albero di Natale, a ciascuno il suo

1 CLASSICO - Intramontabile, l’albero di Natale preparato addobbando l’abete non passa mai di moda, perché rievoca la magia delle fiabe. Il consiglio? Gli alberi sono vivi: rispettali. Scegli una pianta in vaso solo se una volta terminate le feste hai la possibilità di piantarla nella terra.



2 LUMINOSO - Le luci sono l’anima delle feste. Ti bastano due o tre fili di lucine led per realizzare un albero di Natale scintillante all’insegna del buon umore. Facilissimo e di grande effetto. Puoi scegliere luci differente oppure puntare su un unico colore.



3 DA IMMAGINARE - Una sagoma ritagliata nel cartone o in un pannello di sughero ed ecco un albero di Natale semplice e originale. Luci e lanterne ti aiuteranno a creare la magia di un’ombra in movimento.



4 DOLCI MESSAGGI - Cosa ne dici di attaccare all’albero tanti biglietti con desideri e frasi d’auguri? Puoi utilizzare post-it adesivi oppure ritagliare nel cartone forme da appendere con le mollette. Chiedi a bambini e invitati di partecipare, sarà un modo per stare insieme.



5 STILE NATURALE - Sfrutta l’occasione di una passeggiata al parco o nei boschi e raccogli qualche ramo secco. Disposti in senso orizzontale, possono essere fissati al muro o legati fra loro con la corda: crea la sagoma di un albero e aggiungi tante palline colorate.



6 COLORATISSIMO - Il brutto tempo è perfetto per fare bricolage. Trasforma la casa in un rifugio e regalati un pomeriggio libero all’insegna del fai da te. Con la colla vinilica, foto stampate su fogli A4 e ritagli di giornale le vecchie palline diventano una creazione découpage da personalizzare con i ricordi più belli.



7 MORBIDA COCCOLA - Coinvolgi i bambini di casa: fare palline pon pon con la lana è divertente, facilissimo e low cost. Ami cucire? Sfrutta scampoli di stoffa e panno o feltro per creare due semplici sagome da unire con filo colorato. Cuori e stelle imbottite per un albero di Natale dolcissimo.



8 GOLOSO - Stampi per fondere il cioccolato e tanti biscotti di forme e dimensioni diverse. Con una spolverata di cannella, zenzero e vaniglia l’albero di Natale avrà mille profumi. Aggiungi le classiche arance con i chiodi di garofano, l’idea semplice per un pot-pourri naturale.



9 ALL’ULTIMO MOMENTO - Idea fast per un addobbo originale da realizzare velocemente: impila i pacchi regalo a forma di albero di Natale. A partire dalla cima ognuno prenderà il suo dono e l’albero in un attimo sarà scomparso. Aggiungi una fila di luci led, illumineranno l’ambiente con allegria.



10 RICORDI FELICI - Individua una copisteria oppure usa la stampante di casa: stampare le foto su semplice carta dà ottimi risultati e ti permetterà di creare palline e cornici da appendere. Con le foto di famiglia l’albero di Natale diventa un modo per ridere dei ricordi buffi, ricordare le persone care, sorridere insieme.