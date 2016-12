Come fare le palline per l'albero di Natale

1 PALLINA LUMINOSA – La carta da forno è perfetta per realizzare un filo di palline luminose, lo sapevi? Gonfia tanti palloncini e ricopri con la colla diluita, poi fissa tante strisce di carta da cucina e ripassa la colla. Dopo 24 ore crea un foro nella pallina e colora con oro acrilico. Ora non ti resta che infilare le lucine led e addobbare l'albero di Natale.



2 PALLINA CROCHET – Matasse di filo colorato e una serata ogni settimana da dedicare alle amiche. Ritrovarsi per lavorare all'uncinetto sarà così dolce che vi verrà voglia di farlo… per tutto l'anno!



3 PALLINA DÉCOUPAGE – Hai delle palline vecchie? Incontrati con le amiche per un pomeriggio all'insegna del bricolage. Ognuna può portare ritagli di giornale e vecchie riviste: colla vinilica e tanta fantasia per trasformare le solite palline dell'albero di Natale in una nuova creazione.



4 PALLINA DIPINTA – Acquista tante palline colorate oppure personalizza quelle vecchie. Libera la creatività. Puoi dipingerle con un piccolo pennello e la vernice colorata con le tue tinte preferite oppure creare semplici decorazioni a forma di cuore e stella con l'impronta delle dita.



5 PALLINA GOLOSA – Cosa ne dici di un albero di Natale all'insegna della dolcezza? Organizza un pomeriggio ai fornelli insieme alle amiche. Preparate un impasto con zenzero e cannella. I biscotti a forma di palline saranno deliziosi da appendere.



6 PALLINA GLAM – Rompi una lastra riflettente in piccoli pezzi: attenzione a utilizzare guanti e molta cautela. Incolla i frammenti di specchio sulla superficie delle vecchie palline di Natale, diventeranno un addobbo luminoso e originale.



7 PALLINA RICAMO – Per realizzare una pallina con l'effetto trasparenza gonfia dei palloncini e utilizza dei nastri colorati per ricoprire la superficie. Stendi una mano di colla e lascia asciugare. In alternativa puoi sperimentare la rafia o la corda da pacchi.



8 PALLINA RICORDO – Disegni dei bambini e foto di famiglia: i ricordi felici scaldano il cuore. Stampa le foto su carta, poi usa la tecnica découpage per ricoprire con colla vinilica e personalizzare le palline di Natale. Da appendere o regalare.



9 PALLINA CIOCCOLATO – Acquista gli stampi oppure sfrutta il fondo di un bicchiere. Insieme alle amiche potrete passare un dolce pomeriggio fondendo diversi tipi di cioccolato da versare negli stampi e appendere con un nastro rosso o oro.



10 PALLINE PON PON – Ti è mai capitato di farlo a scuola? È l'occasione giusta per ritrovare il gusto dei lavoretti. Lana colorata e dischi da ritagliare nel cartone, ecco l'idea per realizzare in modo facile tante palline di Natale pon pon. Addobbare l'albero insieme alle amiche sarà un tuffo al cuore.