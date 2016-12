I 35 alberi di Natale più belli del mondo

C'è quello in legno riciclato, quello altissimo, quello addobbato con oro e gioielli, quello tecnologico, quello futurista, quello classico: insomma, di alberi di Natale ce ne sono per tutti i gusti. Ma comunque sia, in tutto il mondo il simbolo del Natale è presente in ogni città. Ecco una carrellata con i 35 alberi di Natale più belli da ogni parte del pianeta.