Oroscopo: l’amicizia come Zodiaco comanda

ARIETE - Quando un amico si trova in difficoltà, voi siete i primi ad entrare in sua difesa e vi battete per il suo bene a costo di mettervi contro qualche suo familiare o ex che l’ha fatto soffrire. Siete amici alla mano, protettivi, leali e onesti. Amate l’avventura e non vi tirate mai indietro di fronte alle proposte più bizzarre e/o pericolose. Ridete e scherzate, ma non siete fatti per i gesti sdolcinati: solo grandi abbracci. È importante che i vostri amici si schierino sempre al vostro fianco.



TORO - Anche in amicizia esce fuori la vostra possessività: i vostri amici in qualche modo vi appartengono e non vi piace l’idea che diano le stesse attenzioni che danno a voi anche ad altre persone. Con loro siete disposti addirittura a condividere i piaceri della vostra tavola, di cui siete rinomatamente gelosissimi. Siete molto affidabili e spesso venite presi come esempio per la vostra pazienza e perseveranza: è per questo che tanti dei vostri amici vi definiscono un vero punto fermo per loro.



GEMELLI - Avere voi come amici è un ottimo rimedio contro la noia. Non vi manca mai qualcosa da dire, qualcosa da fare o qualcosa da scoprire e, per farlo, avete bisogno di avere al vostro fianco persone che sappiano stare al vostro ritmo, cogliendo al volo le vostre irresistibili idee. Con la vostra ironia riuscite sempre a sdrammatizzare qualsiasi situazione, riportando il sorriso sul volto di chi vi sta vicino. Tuttavia, peccate di inaffidabilità e, se un amico ha bisogno di voi, spesso non sa dove trovarvi!



CANCRO - Voi siete gli amici perfetti per trascorrere le serate in casa, senza troppe formalità, distesi sul divano di fronte ad un film strappalacrime e un mega-cestino di popcorn. È come se i vostri amici più cari facessero parte della vostra famiglia e condividete con loro anche momenti molto intimi e personali della vostra vita. Qualche volta però, venite pervasi dal sospetto che siano poco sinceri o che complottino qualcosa alle vostre spalle. Non abbiate la pretesa che capiscano sempre se siete tristi!



LEONE - Quanto sarebbe triste il mondo senza amici? Voi avete bisogno di avere sempre attorno tante persone, ma non con tutte nasce quella complicità che contraddistingue quelle che ritenete essere amicizie uniche e speciali, quelle da cui siete persino disposti ad accettare delle critiche. Siete amici leali e fedeli, purché si sappia rispettare il vostro egocentrismo, senza mettervi in secondo piano. Vi piace omaggiare i vostri amici con tanti regalini e solitamente venite ripagati con la stessa moneta.



VERGINE - Gli amici come voi sono indispensabili perché avete sempre a portata di mano una soluzione efficiente per qualsiasi problema. Siete amici premurosi e, anche se la tenerezza non è il vostro forte, se un amico sta male vi rendete utili in modo concreto nei suoi confronti. Con in vostri amici siete persino disposti a trascorrere lunghe serate in locali affollati o ristoranti costosi. Per loro, le vostre puntualissime critiche sono indispensabili prima di affrontare un appuntamento importante.



BILANCIA - Una vita sociale ricca e vivace per voi è uno stile di vita irrinunciabile. Fate amicizia con estrema facilità, con chiunque e in qualsiasi contesto vi troviate. Tuttavia, tantissime delle vostre amicizie restano al livello superficiale e non sono tanti quelli con cui andate in profondità, mostrando anche il vostro lato più intimo e meno artefatto. I vostri amici sanno di poter contare su di voi ogni qualvolta hanno bisogno di consigli sul restyling del loro look o sui locali di tendenza del momento.



SCORPIONE - Nonostante abbiate la fama di essere persone musone e taciturne, in compagnia dei vostri amici vi trasformate e lasciate emergere il vostro lato più giocoso e fanciullesco. Siete i migliori alleati in caso di malefatte. Vista la vostra naturale diffidenza e selettività, gli amici di cui vi fidate ciecamente possono essere contati sulle dita di una mano: loro sono i custodi dei vostri segreti e hanno la responsabilità di non dovervi mai tradire perché la vostra vendetta sarebbe crudele e spietata.



SAGITTARIO - Tutti dovrebbero avere almeno un amico del vostro Segno per imparare a cogliere il lato positivo della vita! Siete gli amici ideali per viaggiare, per fare sport, per parlare di spiritualità, per iniziare un nuovo hobby insieme, per stare tante lunghe ore al telefono a spettegolare e chiacchierare di tutto, senza sosta. La vostra parlantina però potrebbe essere anche il vostro tallone d’Achille, soprattutto quando lasciate trapelare con ingenuità le confidenze che vi sono state fatte dai vostri amici.



CAPRICORNO - Anche voi, lupi solitari, apprezzate la compagnia dei vostri buoni amici. Probabilmente non vi si vedrà mai fare grandi dichiarazioni d’affetto, ma i vostri amici sanno di poter sempre contare su di voi al momento del bisogno. Voi sapete sempre dare il consiglio giusto e oggettivo, dettato dalla vostra innata saggezza. Avete amici di tutte le età: quelli più adulti vi servono come esempio e modello da imitare nella vita, quelli più giovani invece potete istruirli a vostra immagine e somiglianza!



ACQUARIO - Per voi l’amicizia è il sentimento più elevato che ci possa essere. I vostri amici sono sullo stesso livello dei vostri familiari e siete sempre disponibili ad ascoltarli e a dedicar loro il vostro tempo. Ci siete sia nei momenti di gioia, per celebrare successi e vittorie, sia nei momenti di depressione, per consolare ed elaborare strategie di rivincita e rinascita insieme. Non amate però i legami troppo morbosi. Anche se restate mesi interi senza vederli o sentirli, il legame per voi resta invariato.



PESCI - Gli amici del vostro Segno sono quelli a cui non si può rinunciare quando si sta male o quando si ha bisogno di avere qualcuno che non giudichi ma si limiti a consolare e donare il proprio affetto incondizionatamente. Siete amici dolci e affettuosi. Vi adattate facilmente al momento che stanno vivendo gli altri. Ci sono persone con cui vi legate in maniera più profonda di altre e da queste persone accettate di tutto, lasciandovi persino condizionare nelle vostre scelte e nei vostri atteggiamenti.