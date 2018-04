Oroscopo: i 12 segni e le loro abitudini

ARIETE - Tra le tue abitudini più frequenti sicuramente va inserita l’arte di litigare. Infatti nel tuo caso si tratta di una vera e propria arte perché ci metti passione, entusiasmo e spesso anche tanto amore. Un’altra abitudine è quella di dimenticare in brevissimo tempo i motivi che ti hanno fatto arrabbiare. Per te è proprio naturale arrabbiarsi, fare il muso, lasciar scorrere pochi minuti e poi tornare a ridere e scherzare. Infine c’è l’abitudine di difendere tutte le persone che ritieni più deboli di te.



TORO - Tu riesci a creare una nuova abitudine al giorno. Una delle abitudini a cui non riesci proprio a rinunciare è quella di “accumulare”. Ti piace accumulare soldi, accumulare vestiti, accumulare cibo (ecco perché poi metti su qualche chilo di troppo). Hai l’abitudine di mangiare sempre le stesse cose a colazione e hai degli orari prestabiliti in cui fare determinate cose durante la giornata. Anche nel sesso hai l’abitudine di ripetere sempre gli stessi schemi perché sai che sono i migliori dello Zodiaco.



GEMELLI - Si potrebbe dire che la tua unica abitudine sia quella di non avere abitudini. Infatti, un comportamento che viene ripetuto al massimo per una settimana, non può essere considerato una vera e propria abitudine. Ti annoi facilmente e così passi da uno schema all’altro senza nemmeno rendertene conto. Sei imprevedibile (motivo di orgoglio per te e pena per gli altri). Se proprio devi trovare un’abitudine che ti contraddistingua, allora puoi inserire quella di parlare anche quando non dovresti.



CANCRO - È inutile negarlo: una delle tue abitudini preferite è quella di lamentarti e piagnucolare per qualsiasi evento lo permetta. È un modo per attirare le attenzioni e costringere gli altri a fare quello che vuoi tu, facendo credere che stiano facendo quello che vogliono loro. Un’altra abitudine che adori è quella di raccogliere gatti e cani randagi in giro per il quartiere in cui vivi o in cui lavori. Infine non si può non citare l’abitudine di coinvolgere la tua famiglia in ogni scelta della tua vita.



LEONE - Tu hai l’abitudine di ostentare tutto ciò che di buono o di bello hai fatto, fai e farai nella tua vita. È più forte di te. Ti piace troppo mettere in mostra i tuoi trofei e le tue conquiste. Hai anche l’abitudine di usare spesso la parola “io” in tutte le frasi che pronunci o che scrivi. Infine hai l’abitudine di offrire sempre da bere ai tuoi amici quando li onori della tua piacevole compagnia. E, tutto sommato, la tua generosità è una delle abitudini più belle che ci siano in circolazione.



VERGINE - In quanto ad abitudini, tu potresti gareggiare con il Toro. Tra le abitudini più famose per chi ti conosce (e nemmeno troppo bene) c’è quella di fare con una certa frequenza le pulizie di casa oppure piegare i calzini sempre nello stesso modo e stirare i vestiti seguendo un ordine prestabilito nel momento del loro lavaggio. Un’altra abitudine è quella di criticare costantemente le persone che incontri per come sono vestite, come sono truccate o per il modo in cui si muovono mentre camminano.



BILANCIA - Le tue abitudini le conosce chiunque abbia condiviso il bagno con te almeno una volta nella sua vita. Hai l’abitudine di trascorrere ore e ore nel guardarti allo specchio, pettinarti oppure truccarti e rendere il tuo aspetto più piacevole. Hai anche delle abitudini molto carine, come rispettare quasi perfettamente le regole del galateo, evitare di dire parolacce e riempire di complimenti la persona che ti piace. Un’altra abitudine che non va sottovalutata è quella di dire le bugie (a fin di bene, vero?).



SCORPIONE - Le tue abitudini spesso vengono sottovalutate, eppure possono diventare più maniacali di quelle dei nativi della Vergine. Hai l’abitudine di non parlare mai della tua vita privata, nemmeno sotto tortura. Però hai anche l’abitudine di voler sapere tutto, anche le cose più intime, delle persone che conosci. Hai poi l’abitudine di farti dei grandi film mentali, soprattutto quando sospetti qualche complotto contro di te. Infine, hai l’abitudine (o forse il dono) di scoprire i segreti degli altri.



SAGITTARIO - La tua abitudine che salta subito all’attenzione dei tuoi interlocutori è quella di avere sempre qualcosa da aggiungere a quello che dicono gli altri. Tu sai sempre qualcosa in più, anche se non l’hai verificato. Poi hai la straordinaria abitudine di sorridere sempre, anche se stai vivendo un momento triste della tua vita. Hai l’abitudine di considerarti una persona fortunata e hai l’abitudine di flirtare con chiunque ti catturi mentalmente o fisicamente. Non hai l’abitudine di essere fedele.



CAPRICORNO - Molti potrebbero pensare che la tua abitudine preferita sia quella di contare il tuo denaro oppure dare un valore in termini economici a qualsiasi cosa. E invece no. La tua abitudine preferita è quella di ignorare le tue emozioni, tanto che a volte pensi anche di non averne. Hai l’abitudine di non parlare tanto e di dire quelle poche cose che tu reputi utili o necessarie (che sono poche per qualsiasi altro segno zodiacale). Infine hai l’abitudine di dire sempre qualcosa di dannatamente saggio.



ACQUARIO - Anche nel tuo caso, come per i tuoi amici Gemelli, è difficile parlare di abitudini perché ti stanchi di fare sempre le stesse cose e passi con molta velocità ad altro. Se però si scava più profondamente, si scopre che hai l’abitudine di controbattere sempre, qualsiasi cosa ti venga detta. Hai l’abitudine di fare polemica, anche quando non ti interessa il motivo per cui lo fai. Infine ti si può riconoscere l’abitudine di prenderti a cuore tutte le cause umanitarie volte verso la salvezza del Pianeta.



PESCI - Le tue abitudini sono molto carine, soprattutto viste dall’esterno. Hai l’abitudine di credere a qualsiasi cosa ti venga detta, con un’ingenuità tale da far credere che tu stia fingendo. E, in effetti, a volte hai l’abitudine di inventare qualcosa sul tuo conto o sul conto di altre persone. L’abitudine numero uno però è sicuramente quella di fantasticare costantemente e immaginare scenari irreali in cui vivere la tua vita da sogno. Hai anche la gentile abitudine di accontentare gli altri.