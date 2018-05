Oroscopo: le stelle ci insegnano ad andare d’accordo

ARIETE - Per andare d’accordo con un Ariete, c’è una cosa che devi assolutamente tener presente: l’Ariete si arrabbia subito appena qualcuno dice/pensa/fa qualcosa di diverso da quello che considera giusto. La sua rabbia è focosa, ma si spegne molto velocemente e in questo breve tempo tu devi evitare di dirgli “sei permaloso” oppure “ti dimostro che non hai ragione”. L’Ariete è un segno sincero, dice sempre tutto quello che gli passa per la testa ed esige che anche tu faccia altrettanto. Non deluderlo!



TORO - Non è difficile andare d’accordo con un Toro, ma devi mettere in conto l’idea di dover imparare a rispettare i suoi tempi, che sono estremamente lenti. Il Toro impiega tanto tempo per mangiare, per fare l’amore, per prepararsi per uscire, per capire una lezione, per affezionarsi e per innamorarsi. Il vantaggio è che poi è difficile che i suoi sentimenti di amore o amicizia vadano in fumo. Vietato rubargli il cibo o scherzare troppo con la sua dolce metà: finiresti nella sua lista nera per sempre.



GEMELLI - Non è semplicissimo andare d’accordo con un Gemelli perché solitamente è una persona incostante e sfuggente, che non coltiva le sue relazioni. Dandogli troppe attenzioni, si rischia di annoiarlo e di farlo conseguentemente allontanare. Ama le lunghe conversazione e desidera interfacciarsi con persone curiose e colte, che sappiano passare con disinvoltura da un argomento all’altro. Una volta che si instaura l’intesa mentale, il gioco è fatto se ti aspetti un’amicizia. In amore fa penare chiunque!



CANCRO - Una persona sensibile come un nativo del Cancro ha bisogno di avere intorno a sé persone che lo incoraggino e gli mostrino il lato più bello della vita. In cambio il Cancro può insegnarti a comprendere le tue emozioni e a renderle parte viva della tua giornata. I pensieri negativi degli altri lo incupiscono e tirano fuori la sua parte peggiore. È inoltre importante andare d’accordo con la sua famiglia, perché le sue scelte sono fortemente condizionate da essa. Adora la dolcezza e la tenerezza.



LEONE - Per andare d’accordo col Leone, occorre ricordarsi che è il re dello Zodiaco e quindi tu appartieni alla cerchia dei suoi sudditi. In fase di conquista amorosa o amichevole è importante non mettere in luce i suoi difetti, ma riempirlo di complimenti, adularlo e metterlo costantemente sul piedistallo. Una sorpresa o un regalo potrebbero essere l’idea giusta per legarlo a sé. Detesta le persone false e, se dovesse scoprire che gli hai mentito, lo perderesti per sempre (benché non sia vendicativo).



VERGINE - Arrivare in ritardo ad un appuntamento potrebbe essere il punto di partenza sbagliato per andare d’accordo con un nativo della Vergine. È una persona puntuale, precisa e intelligente: sa che non tutti possono essere uguale a lui e, nonostante le critiche, è abbastanza tollerante. Il Vergine cerca sempre una spiegazione a tutto e la confusione lo fa allontanare. Parlaci, ascolta quello che ha da dirti e aiutalo a fare ordine nell’unico posto in cui da solo non ci riesce: nel suo mondo interiore.



BILANCIA - Il nativo Bilancia è socievole e può sembrare estremamente facile andarci d’accordo perché è sempre composto, evita qualsiasi forma di litigio e fa buon viso a cattivo gioco. Questo accade nelle amicizie e nelle relazioni superficiali. Per creare un rapporto profondo e intenso con un Bilancia è necessario avere modi di fare garbati e gentili, non metterlo mai di fronte ad una scelta (non sceglierà mai) e prendere qualche decisione al suo posto. Può essere utile anche mostrare interesse verso l’arte.



SCORPIONE - Se vuoi andare d’accordo con uno Scorpione, armati di pazienza: ce ne vuole tantissima. Non fargli domande indiscrete o personali, ma rispondi dettagliatamente a tutte le domande che ti fa, anche quelle più intime. Non dirgli che ti ha mentito, nemmeno se ne hai le prove: ogni cosa che dici può essere usata contro di te. Lui sceglie se andare d’accordo con te nel momento in cui ti vede la prima volta, in base a cosa gli dice il suo infallibile intuito. Perciò non ti resta che affidarti al destino.



SAGITTARIO - Se ti piace viaggiare, sei sulla buona strada per andare d’accordo con un Sagittario. Ama viaggiare e ama parlare dei suoi viaggi (gli piace parlare anche di tante altre cose). Predisponiti all’ascolto e fagli qualche domanda su quello che ti racconta: ha sempre una risposta per tutto. Nonostante la sua allegrezza, su alcune tematiche ha un atteggiamento molto rigido ed è inutile e controproducente tentare di fargli cambiare idea. La proposta più bella che puoi fargli è di andare a correre insieme.



CAPRICORNO - Prima di andare d’accordo con un Capricorno, dovresti allenarti a parlare coi muri perché spesso e volentieri è affetto da una strana forma di mutismo che gli impedisce di dirti quello che pensa e soprattutto quello che prova. Non parlargli di sentimenti, nemmeno se state insieme da sette anni e vi sposate tra pochi mesi. Parlagli di lavoro e proponigli di collaborare insieme a te per un progetto molto ambizioso. Non chiedergli di prestarti del denaro: sparirebbe per sempre. Evita le smancerie.



ACQUARIO - La prima domanda che devi porti è se vuoi veramente andare d’accordo con un Acquario perché è veramente molto difficile comprendere quello che gli passa per la testa. Non invadere la sua privacy. Se lo chiami e non ti risponde, aspetta che ti richiami lui perché dopo due telefonate potrebbe etichettarti come “persona pesante”. Parlagli di extraterrestri e chiedigli se secondo lui c’è vita dopo la morte. È più sensibile di come sembra e, se riesci ad entrare tra le sue simpatie, non ne uscirai mai!



PESCI - Per attirare l’attenzione di un Pesci, come prima cosa dovresti fingere di stare male o di avere un problema e domandargli il suo aiuto. Al Pesci piace prendersi cura degli altri e lo fa sentire importante. Chiedigli di parlarti dei suoi sogni e, anche se sono troppo fantasiosi, evita di dirgli che non li potrà mai realizzare. Ogni tanto può essere utile non cedere ai suoi capricci e trattarlo con un po’ di durezza. È affascinato dalle persone sicure di sé. È sfuggente: se lo cerchi troppo, scappa.