Oroscopo: i 12 segni davanti allo specchio

ARIETE - PREGI - Adori guardarti allo specchio, la tua immagine forte e ben decisa ti dà un senso di fierezza, che ostenti palesemente e con orgoglio. Il tuo sguardo intenso trasmette tutta la passione del tuo elemento, il fuoco. La tua autostima è un dono di natura.

DIFETTI - Pensandoci bene, non ti sembra di avere chissà quali difetti. Ti piaci così come sei. Sai benissimo di essere irascibile, impaziente e spesso poco ragionevole. Ma per te sono pregi pure quelli e li mostri con fierezza in quanto simbolo della tua unicità.



TORO - PREGI - Ti guardi allo specchio con grande compiacimento per la tua immagine. Se qualcosa non va bene, c’è sempre il tempo per migliorare. La tua determinazione si può leggere nel tuo viso e sei ben consapevole e lieta di ispirare sia sesso che affidabilità.

DIFETTI – Quei chiletti di troppo, che vengono riflessi dallo specchio, spesso non riesci ad accettarli e vorresti coprire lo specchio oppure manomettere la bilancia per evitare di pensarci. Sai di non saper resistere alle tentazioni, soprattutto quelle di gola.



GEMELLI - PREGI - Con sguardo acuto e vivace, ti specchi sorridente e ti diverti nel fare le smorfie. E ti ripeti di essere intelligente, brillante e irresistibile. Lo specchio ti mostra una delle tante maschere che scegli di indossare ogni giorno, con grande irriverenza.

DIFETTI - Non lo ammetterai mai, ma fai veramente tanta fatica ad accettare quella parte di te colma di insicurezze e fragilità. Solitamente la mascheri con un egocentrismo ostentato e finto. E così nascondi la tua sensibilità dall'altro lato dello specchio.



CANCRO - PREGI - Sfideresti chiunque ad avere la tua stessa sensibilità e la tua stessa bontà d’animo. Più ti guardi attentamente negli occhi e più vedi in te tutto l'amore che provi per le cose, per gli animali e spesso anche per le persone. Tutto questo ti commuove.

DIFETTI - Pensi di averne troppi e a volte pensi addirittura che la tua eccessiva sensibilità sia un difetto. Perché gli altri dovrebbero guardare te, che non eccelli né in bellezza né in intelligenza? Eppure sei molto meglio di ciò che credi, anche fisicamente!



LEONE - PREGI – “Specchio, specchio delle mie brame! Chi è la più bella del reame”? Naturalmente sei tu e, più ti guardi, più ti piaci in ogni più piccolo e minuscolo dettaglio del tuo corpo e del tuo carattere. Anzi, a volte pensi pure che lo specchio ti sminuisca.

DIFETTI – A te sembra proprio di non averne difetti. E comunque, anche se ne dovessi avere qualcuno, sarebbero sempre molti meno di tutto il resto dell'umanità. Per attirare l’attenzione su di te però, ogni tanto fingi di sentirti sentimentalmente insicura.



VERGINE - PREGI – La prima cosa che noti quando ti guardi allo specchio è “ma quanto è pulito il mio specchio”! Splende e brilla, riflettendo la tua immagine sobria e semplice. Sei proprio impeccabile e potresti essere un modello di igiene e pulizia per chiunque.

DIFETTI – La prima cosa che noti quando ti guardi allo specchio è “ma quanto è sporco il mio specchio”! Non sopporti gli aloni e la polvere. Tuttavia riconosci che queste tue forme maniacali, legate alla pulizia e all’igiene, non giocano quasi mai a tuo favore.



BILANCIA - PREGI – Non potresti mai vivere senza specchio, hai bisogno di guardare attentamente (e più volte durante l’arco della giornata) il tuo viso il, tuo corpo, la loro armonia, la loro grazia e il loro splendore. Questa bellezza è ciò che più ti piace di te.

DIFETTI – Non riesci a capire perché una persona bella come te faccio tanta fatica a fare delle scelte che per gli altri sono semplici e a prendere delle decisioni importanti. Anziché nello specchio, probabilmente dovresti guardare più spesso dentro di te.



SCORPIONE - PREGI – Non ami guardarti allo specchio, soprattutto perché pensi di non aver bisogno di osservare la tua immagine per conoscerti a fondo. Il tuo intuito la tua sensibilità sono sacri per te. Anche con gli occhi chiusi sapresti descrivere l’immagine riflessa.

DIFETTI – Sai di essere ipersensibile e suscettibile. E sai ancora meglio che le tue nevrosi sono eccessive e spropositate. Però a te sta bene così e, se per gli altri è un problema, ti giustifichi dicendo che anche tu hai tuoi difetti e che vanno rispettati.



SAGITTARIO - PREGI – La tua vanità è molto marcata e non solo quella relativa al tuo aspetto e al tuo look, ma anche quella legata al tuo “sapere”. Come si fa a non restare affascinati e ammaliati da te? Hai sempre la battuta pronta e riesci a strappare sorrisi a chiunque.

DIFETTI – A te piace guardare il lato positivo di ogni cosa, anche dei tuoi difetti. Se fisicamente non rispecchi i tradizionali canoni di bellezza, puoi sicuramente compensare col tuo carattere adorabile e accattivante. La presunzione per te è semplice modestia.



CAPRICORNO - PREGI – Non ti interessa la tua immagine allo specchio, è qualcosa di troppo effimero. A te interessa l'immagine che lasci di te ai tuoi superiori o ai tuoi colleghi di lavoro. Adori la tua concretezza e la tua parsimonia. Sai programmare tutto con perfezione.

DIFETTI – Non riesci a entrare facilmente in contatto col mondo misterioso delle tue emozioni e, quando ti guardi allo specchio, hai quasi paura a scrutare dentro ai tuoi occhi perché potrebbero raccontarti delle verità che scombussolerebbero i tuoi piani.



ACQUARIO - PREGI – Nessuno è speciale come te e, quando ti guardi allo specchio, cerchi sempre quel particolare che ti faccia distinguere dalla massa. Se non lo vedi, è meglio correre ai ripari. I tuoi grandissimi ideali ti ricaricano di energia e di buona volontà.

DIFETTI - Dietro il tuo rifiuto categorico verso l'egocentrismo, spesso si nasconde una bassa autostima e fiducia nelle tue capacità. Difficilmente lo accetti e lo riconosci come difetto. Qualche volta ti autoinganni e ti autoconvinci di rasentare la perfezione.



PESCI - PREGI – Tu allo specchio vedi una principessa, un'immagine di te fiabesca e romantica, di quelle che si vedono nei film o nei cartoni animati. Ami il tuo lato che sogna e che continua a coltivare la speranza anche quando qualcosa non va bene come vorresti.

DIFETTI – Vivere nelle fiabe può significare affidarsi alle proprie illusioni e così talvolta soffri perché ti rendi conto di non essere pronta per alcune realtà tristi e cupe. Odi il tuo lato che fugge via dalla realtà quando qualcosa non va bene come vorresti.