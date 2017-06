Oroscopo: i 12 segni alle prese con il loro look

ARIETE uomo - Lo si riconosce facilmente perché ha un look da vero macho e ama mettere in mostra i suoi muscoli o i suoi tatuaggi. Se indossa una camicia, non porta magliette della salute sotto: mostra il suo petto villoso. Il taglio di capelli è rigorosamente corto.

ARIETE donna - Ama indossare colori decisi ma non troppo appariscenti. Il suo colore preferito è il rosso e spesso lo sceglie anche per le scarpe da indossare. Ama indossare accessori di metallo, che non passano di certo inosservati: è una vera guerriera anche nel look.



TORO uomo - Ha un look sobrio e classico. A seconda delle circostanze può scegliere se indossare la giacca scura con una camicia chiara oppure una classica polo tinta unita. Detesta le maniche corte e i bermuda. Difficilmente lo si vede indossare scarpe da ginnastica.

TORO donna - Nominare la tuta da ginnastica potrebbe causarle l’orticaria. A lei non serve. Ama comunque i vestiti e le scarpe comode. Spesso con qualche chiletto in più, ha uno stile molto curato e ci tiene a indossare capi di altissima qualità e gioielli costosissimi.



GEMELLI uomo - Il suo look può essere fuorviante: può essere elegantissimo, coi gemelli sul polsino della camicia, oppure super trasandato. Cambia look molto spesso e non lo fa in base alle circostanze, ma in base al suo umore. Adora indossare gli occhiali da vista.

GEMELLI donna - Per una donna vivace sono banditi tutti i toni del grigio o del marroncino: troppo tristi! A lei piace l’arancione, il giallo oppure il turchese. Gioca coi colori anche quando si trucca e lo fa con gusto. Possiede più accessori di un negozio di bigiotteria.



CANCRO uomo - A lui piacciono gli abbinamenti semplici e le tonalità dell’azzurro perché gli ricordano il mare. Non vuole essere appariscente ma, sotto sotto, ci tiene a mettere in mostra le griffe. Non disdegna catenine dell’infanzia o braccialetti portafortuna.

CANCRO donna - È una donna delicata e predilige i colori tenui. Difficilmente indossa capi scuri, neppure quando è triste. Adora le fantasie che raffigurano orsacchiotti, cuoricini o animali di ogni genere. Ama troppo gli animali per indossare pellicce o capi di pelle.



LEONE uomo - Per lui è fondamentale distinguersi tra la massa e così spesso indossa dei foulard di seta colorati oppure delle cravatte di colori sgargianti. Il cappello è uno dei suoi accessori preferiti, purché non gli copra eccessivamente il viso. Ama gli anelli.

LEONE donna - È impossibile non notarla: indossa sempre qualcosa che possa attirare l’attenzione! Può trattarsi di un vestito in pizzo colorato oppure di un cappello particolarmente vistoso. Ama le borse giganti e colorate. Un gioiello d’oro è sempre d’obbligo per lei.



VERGINE uomo - Il suo è un look casual/sportivo. È un uomo curato e lo si può spesso notare dalle sue mani. A volte è un maniaco della pulizia ed è per questo che emana costantemente profumo di sapone o di dentifricio o di deodorante. La barba incolta non fa per lui.

VERGINE donna - È molto curata, il centro estetico è la sua seconda casa: detesta i peli superflui e i rotolini di ciccia sui fianchi, fa quindi tutto il necessario per debellarli. Non si trucca eccessivamente e non è una grandissima amante di orecchini o gioielli vari.



BILANCIA uomo - È un uomo di classe e lo si evince dal suo look e dal suo portamento. Indossa gli abiti con gran disinvoltura e, anche quando il contesto richiede un look più sportivo, si nota in lui una certa eleganza. Impossibile vederlo indossare un abito macchiato.

BILANCIA donna - È la donna più elegante dello zodiaco: per ogni vestito ha delle scarpe, profumo, borsetta e accessori coordinati. Il suo trucco è impeccabile, così come la sua capigliatura. Se potesse, utilizzerebbe i tacchi a spillo anche per andare a fare trekking.



SCORPIONE uomo - Se indossa colori chiari, potete escludere si parli di lui, a meno che si tratti di una camicia totalmente bianca. Ama gli estremi, anche nel look. Detesta qualsiasi tipo di decorazione sui suoi capi. Adora indossare gli occhiali da sole.

SCORPIONE donna - Nero, bianco, verde scuro, viola: questi sono gli unici colori presenti nel suo guardaroba, ad eccezione di qualche capo rosso per le occasioni speciali. Quando può, indossa abiti scollati e cerca di mettere in mostra i suoi completini intimi super sexy.



SAGITTARIO uomo - Lui predilige sicuramente un look sportivo. La tuta da ginnastica non potrà mai mancare dal suo guardaroba ma, quando le circostanze lo richiedono, sa essere molto elegante. È molto vanitoso e adora che si senta la scia del suo profumo quando cammina.

SAGITTARIO donna - È meno sportiva dell’uomo del suo segno. È innamorata dei jeans. Tra i suoi capi preferiti ci sono sicuramente le gonne lunghe, stile zingaresco, e gli stivali (anche nella loro versione estiva)! Non presta molta attenzione all’abbinamento dei colori.



CAPRICORNO uomo - Ha spesso un look che fa pensare che abbia qualche anno in più rispetto alla sua reale età. È un uomo classico e non ama mettersi in mostra. Non si cura tantissimo, ma al suo polso è rigorosamente presente un orologio per tenere tutto sotto controllo!

CAPRICORNO donna - È una donna essenziale, anche nel look. E in questa essenzialità riesce ad essere molto elegante. Non ama le tinte troppo vivaci: i colori più trasgressivi che può indossare sono i colori pastello. Nella sua borsa è sempre tutto in perfettissimo ordine.



ACQUARIO uomo - A volte lo si riconosce perché indossa una camicia a righe verticali abbinata ad un maglione a righe orizzontali. Ha l’animo d’artista e gli piace improvvisare anche nel look, indossando tutti i colori dell’arcobaleno. Gli piacciono le scarpe “strane”.

ACQUARIO donna - È una donna eccentrica e la si riconosce perché indossa sempre qualcosa di particolare, che incuriosisce. Può trattarsi di una strana spilla o di una borsa colorata in totale contrasto con gli abiti che indossa. Le piacciono gli abbinamenti bizzarri.



PESCI uomo - Spesso si lascia travolgere dalle mode del momento, purché gli si lasci la libertà di indossare capi colorati e fantasiosi. Riesce comunque a essere sobrio. Il suo look non è mai lasciato al caso, nemmeno i capelli spettinati. Indossa scarpe sempre lucide.

PESCI donna - È una donna sognante anche nel look e nel trucco. Adora indossare i colori del mare e indossa spesso vestitini che la rendono molto sensuale. La sua scarpiera è grande quasi quanto il suo guardaroba: i sandali gioiello sono il suo tesoro più prezioso.