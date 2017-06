Prendiamoci per la gola come Zodiaco comanda

Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno 1 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno ARIETE - Crostini con salsa di peperoni piccanti 2 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno TORO - Iagliatelle al ragù (rigorosamente fatte in casa) 3 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno GEMELLI - Cheesecake salata con zucchine e zafferano 4 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno CANCRO - Polpette al sugo 5 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno LEONE - Filetto di manzo con pepe verde 6 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno VERGINE - Frittura di paranza 7 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno BILANCIA - involtini di bresaola 8 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno SCORPIONE - Vellutata di verdure e legumi 9 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno SAGITTARIO - Hamburger con patatine fritte 10 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno CAPRICORNO - Caesar salad 11 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno ACQUARIO - Risotto elfico 12 di 12 Istockphoto Istockphoto Oroscopo: Prendiamoci per la gola segno per segno PESCI - Sushi e hosomaki leggi dopo slideshow ingrandisci

ARIETE - Gli Ariete amano i sapori forti e sono fortemente attratti dal rosso. Per soddisfare i loro palati, occorre la ricetta dei crostini con salsa di peperoni piccanti. Gli ingredienti sono semplici: pane tagliato a fette, olio, scalogno, sale, 2 peperoni rossi, 1 peperoncino, 2 cucchiai di salsa di pomodoro, 1 kg di audacia e spirito d’avventura a volontà. Metti a soffriggere l’olio con lo scalogno tagliato sottile e aggiungi i peperoni tagliati a pezzi con qualche pizzico di sale. Aggiungi un peperoncino rosso tritato (se l’audacia è tanta, anche 2) e la salsa di pomodoro. In circa mezz’ora la salsa e pronta. Disponi le fette di pane su una teglia e cospargile della salsa che hai fatto. Dopo 10 minuti al forno puoi servire dei saporitissimi crostini rosso fuoco, il colore preferito di Marte.



TORO - I Toro sono tra i più tradizionalisti dello Zodiaco, anche a tavola. Con la ricetta delle tagliatelle al ragù (rigorosamente fatte in casa) si va sul sicuro. Gli ingredienti per le tagliatelle sono: 2 uova, 200 gr di farina, 1 pizzico di sale e 2 kg di manualità. Per il ragù (in versione easy) invece: olio, sale, cipolla tritata (q.b.), 500 gr di macinato a scelta, 1 vasetto di passata di pomodoro, qualche foglia di basilico, un paio d’ore di tempo libero e infinita pazienza. Inizia col ragù, fai soffriggere la cipolla e aggiungi il macinato; cuoci a fuoco lento quando vedi che il macinato non è più crudo aggiungi la passata di pomodoro; a fine cottura aggiungi il basilico. Mentre cuoce, prepara la pasta in casa, servendoti del mattarello o del macchinino. Ci vuole tempo, ma ne vale la pena!



GEMELLI - I Gemelli a tavola amano sperimentare. Con loro è possibile osare nuove ricette, come ad esempio la cheesecake salata con zucchine e zafferano. Gli ingredienti per la base sono: 150 gr di crackers, 100 gr di burro, origano e spezie a scelta e 1 cucchiaio di buon senso. Per il ripieno: 300 gr di philadelphia, 5 gr di gelatina in fogli, 200 gr di zucchine, 500 ml di panna, sale, 1/2 cipollotto, una bustina di zafferano e 1 kg di buonumore. Parti dalla base: sbriciola i crackers con origano e spezie e mescolali col burro fuso. Disponi il composto su uno stampo e metti in frigo. Nel frattempo fai bollire la panna e sciogli i fogli di gelatina e lo zafferano. Uniscila al philadelphia e alle zucchine (cotte con cipollotto, olio, sale, pepe). Riempi lo stampo e lascia in frigo per almeno 4 ore!



CANCRO - I Cancro sono delle persone nostalgiche e per loro ci vuole una ricetta che faccia ricordare il pranzo in famiglia, possibilmente coi nonni. Le polpette al sugo, morbide e gustose, riescono a soddisfare le loro voglie. Ingredienti: 300 gr carne macinata, 1 uovo, sale, prezzemolo tritato, 3 cucchiai di latte, 30 gr pane raffermo e 200 gr di tenerezza. Per il sugo: 1 bottiglia di passata di pomodoro, ½ cipolla, olio, sale, 2 foglie di basilico e 2 cucchiai di malinconia. Parti dal sugo e metti a bollire la passata (allungata con un po’ d’acqua) con la cipolla (che poi andrai a togliere), 1 filo d’olio, sale e basilico. Intanto prepara le polpette, mescolando con amore tutti gli ingredienti e formando delle piccole sfere. Inseriscile nel sugo e lascia cuocere per un’oretta. Deliziose, non credi?



LEONE - I Leone sono i re e le regine dello Zodiaco e ambiscono sempre al meglio. Non hanno gusti sofisticati in cucina. La ricetta per loro è abbastanza semplice: filetto di manzo con pepe verde. Ingredienti: 1 filetto di manzo, olio extravergine d’oliva, sale, pepe verde in grani, brandy, rosmarino, prezzemolo, basilico, 1 spicchio d’aglio, 1 quintale di forza di volontà e 3 pizzichi di coraggio. Sembra una ricetta semplice, ma non lo è. Richiede grande abilità. Inizia col marinare il filetto nell’olio, a cui devi unire tutti gli aromi indicati, incluso il pepe verde pestato. Dopo circa un’oretta può iniziare la delicata fase di cottura in padella. Unisci all’olio bollente il pepe verde in grani e cuoci il filetto per circa 5 minuti da entrambi i lati. Sfumalo col brandy per dargli un gusto super!



VERGINE - I Vergine amano la precisione anche in cucina. Generalmente mangiano sano e sono molto attenti alla qualità del cibo che mettono nel piatto. Una ricetta a cui però non sanno dire di no è la frittura di paranza. Gli ingredienti naturalmente sono: pesciolini misti piccoli, farina, sale, olio extravergine d’oliva, 100 grammi di accuratezza e un pizzico di fortuna per azzeccare le dosi giuste del tutto. Inizia col lavare bene i pesciolini e asciugali bene prima di infarinarli. Devi fare attenzione perché è facile eccedere con la farina. Metti l’olio a scaldare in una padella abbastanza alta, o nella friggitrice, e quando l’olio diventa bollente inizia a tuffare i pesciolini, lasciandoli cuocere fino a che non saranno dorati. Scolali e mettili nella carta assorbente. Prima di servirli, aggiungi il sale!



BILANCIA - I Bilancia hanno un innato senso del bello, valido anche in cucina. Per loro ci vuole una ricetta in grado di soddisfare gli occhi e allo stesso tempo che non rovini la loro linea perfetta. Una ricetta assai gradita nei loro aperitivi è quella degli involtini di bresaola con robiola e rucola. Gli ingredienti ovviamente sono: alcune fettine di bresaola, robiola, rucola, olio extravergine d’oliva aromatizzato al limone, eleganza, raffinatezza e buon gusto. Inizia tagliando la rucola minuziosamente e mischiala alla robiola, cercando di creare un buon equilibrio di sapori (per sicurezza, assaggia prima di andare avanti). Poi disponi la robiola con la rucola su ogni fettina di bresaola e crea degli involtini con forme regolari. Disponili a forma di fiore, un filo d’olio è l’opera d’arte è fatta!



SCORPIONE - Gli Scorpione sono strani, è risaputo. Hanno gusti imprevedibili e, anche in cucina, sono attratti da tutto ciò che è misterioso. Per loro va bene una ricetta di qualcosa in cui non siano subito visibili gli ingredienti, ma che riesca a sorprenderli di sapore, come ad esempio una vellutata di verdure e legumi. Gli ingredienti per questa ricetta possono essere vari ma quelli consigliati sono: ceci (vanno bene anche quelli in scatola, precotti), 2 carote, olio, pepe, sale, rosmarino, timo, basilico, zenzero, menta, stupore, magia e originalità. Metti a cuocere i ceci con le carote tagliate a pezzetti e tutte le spezie indicate. Lascia cuocere per circa mezz’ora e poi scatenati con il frullino ad immersione fino ad ottenere una vellutata profumata e misteriosa. Puoi servirla con dei crostini!



SAGITTARIO - I Sagittario sono spesso in giro per il mondo e sono abituati a mangiare di tutto. Una ricetta a cui non dicono mai di no è il classico hamburger con patatine fritte, che fatto in casa ha il suo perché! Gli ingredienti sono: 1 panino coi semi di sesamo (a meno che tu non ti voglia cimentare anche nel fare il pane in casa, ma non è necessario), 2 patate, olio extravergine d’oliva, sale, 150 gr di carne macinata, 1 albume, rosmarino, timo, maggiorana, prezzemolo, pomodoro, formaggio a fette, maionese, ketchup, un pizzico di allegria e qualche goccia di ottimismo. Il lavoro principale consiste nel friggere le patatine e nel preparare l’hamburger con la carne macinata, l’albume e le spezie. Assembla il panino con hamburger, pomodoro, formaggio e salse, affianca le patatine e il gioco è fatto!



CAPRICORNO - I Capricorno non sono particolarmente viziati in cucina e si adattano a piatti diversi tra loro. Per soddisfarli può andar bene anche un’insalata, ma non una qualsiasi. La ricetta che ci vuole è quella della Caesar salad. Ingredienti: petto di pollo (ma vanno bene anche gli avanzi del pollo arrosto, la filosofia capricorniana non prevede sprechi), 1 cespo di lattuga romana, 30 grammi di parmigiano reggiano a scaglie, qualche fettina di pan carré, olio, sale, 1 vasetto di salsa allo yogurt oppure salsa caesar, 1 quintale di voglia di parlare di lavoro anche a tavola, 1 pizzico di leggerezza che non fa mai male. Metti a tostare il pan carré tagliato a quadratini, in modo che escano dei crostini dorati. Taglia il pollo a pezzetti e uniscilo ai restanti ingredienti. È un piatto fresco e saporito.



ACQUARIO - Gli Acquario sono eccentrici, stravaganti, amano essere stupiti con dei piatti insoliti. Per andare sul sicuro è comunque meglio scegliere una ricetta vegetariana, come ad esempio il risotto elfico (se piace agli elfi, piacerà anche a loro). Ingredienti: 200 gr di riso, 1 piccolo radicchio, 2 carote, paprika piccante, una bustina di zafferano, 1 pezzetto di cipolla, brodo vegetale, olio, sale, estro e follia. Metti a cuocere il radicchio e le carote tagliate alla julienne, con olio, sale e con la cipolla che poi andrai a togliere. In un pentolino metti a scaldare del brodo vegetale. Quando le verdure son cotte togli la cipolla, poi aggiungi la paprika forte e poi il riso, lasciandolo cuocere lentamente con il brodo. A metà cottura aggiungi lo zafferano. Un piatto così rende goloso chiunque!



PESCI - I Pesci sono sofisticati in cucina e non mangiano di tutto. Amano andare al ristorante ma amano anche che qualcuno cucini per loro. La ricetta per accontentarli è sicuramente quella del sushi, e per semplificare, quella dell’hosomaki. Ingredienti: 100 gr di riso per sushi, 40 gr di salmone tagliato a bastoncini, mezza foglia di alga nori, wasabi, fantasia a volontà e una manciata di desideri da realizzare. Puoi iniziare stendendo l’alga in una stuoietta (le vendono appositamente per fare il sushi). Disponi il riso sull’intera superficie dell’alga e mettici sopra un po’ di wasabi. Metti al centro i bastoncini di salmone in modo che coprano tutta la lunghezza del rotolo. Puoi iniziare a rotolare fino a ottenere un lungo involtino, da tagliare a pezzi. Se è troppo complicato, esiste il take-away!