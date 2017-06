Oroscopo: un libro per ogni segno zodiacale

ARIETE - Hai un animo guerriero e combattivo, che si annoia facilmente con letture che non suscitano entusiasmo o passione. Per te ci vuole un libro d’azione. “L’Arte della Guerra”, del filosofo taoista cinese Sun Tzu, è sicuramente il testo che più si addice alla tua personalità. Si tratta di un antico manuale di strategie militari, utilizzabili per raggiungere facilmente i propri obiettivi nella vita di tutti i giorni. “È meglio vincere senza combattere” potrebbe diventare il tuo nuovo mantra preferito.



TORO -La lettura non rientra tra i tuoi passatempi preferiti. Ed è per questo che per te ci vuole un libro che arrivi dritto al cuore, ricordandoti ciò che è essenziale nella vita. “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-Exupéry racchiude in sé delle grandi lezioni di vita. Attraverso i suoi personaggi fantasiosi, affronta temi importanti come l’amore, l’amicizia o la morte. E con la sua semplicità, risulta adatto per lettori di tutte le età. Ricordati sempre che “L’essenziale è invisibile agli occhi”.



GEMELLI - Sei una persona dalle mille sfaccettature. Ami leggere e passi con facilità da un genere all’altro, senza perdere la curiosità. Ti piace sognare insieme ai personaggi dei tuoi libri. Uno dei titoli più indicati per te è “La Strega di Portobello” di Paulo Coelho. Racconta la storia di una donna, Athena, attraverso le parole delle persone che l’hanno conosciuta: ognuno ne dà un’immagine diversa, proprio come accade con te, e a tutti ha cambiato la vita. Fa’ come lei: “Ama, e non porti molte domande”.



CANCRO - La tua ricerca d’amore e tenerezza si fa strada anche nelle tue letture. Le tematiche familiari sono quelle che riescono a emozionarti e coinvolgerti di più. Una lettura consigliata per te è “Cuore di Figlio”, di Piero Abbruzzese. Può sembrare il solito strappalacrime, ma non lo è. È un libro pregno d’amore. Racconta la storia di un bambino, nato con problemi cardiaci, che viene adottato e che nella sua breve vita insegna alla sua famiglia “a vedere il bello in ogni cosa”, anche nelle difficoltà.



LEONE - Non ami divorare troppi libri e tendi a scartarli se son troppo voluminosi. Ci sono però argomenti che ti appassionano e che catturano facilmente la tua attenzione. Stiamo parlando di raggiungere il successo nella vita e di diventare artefici del proprio destino. “La Spirale del Successo”, di Patrizio Paoletti, fa sicuramente al caso di chi, come te, ambisce all’eccellenza. Si tratta di due piccoli ma intensi volumi che insegnano il segreto per “il raggiungimento delle nostre più alte aspirazioni”.



VERGINE - Nella tua libreria son presenti manuali di ogni sorta: dal manuale delle giovani marmotte fino ad arrivare a quello del galateo. Ti piace l’idea di poter mettere in pratica tutto ciò che leggi. Non puoi certo farti mancare un manuale di astrologia! “L’Abecedario Astrologico” di Grazia Bordoni può sicuramente soddisfare le tue esigenze in materia. Si tratta di “365 esercizi per imparare a comporre un grafico zodiacale”. Potrai così divertirti ad analizzare le caratteristiche di amici e amanti vari.



BILANCIA - Ti piace avere i libri ordinati per argomento sui tuoi scaffali. Adori mostrare agli altri il tuo lato intellettuale e condividere le perle di saggezza che scopri leggendo. Tra le tue letture preferite potrebbe esserci un manuale di seduzione, “L’Ars Amatoria” di Ovidio. È un poema latino che insegna l’arte di amare e conquistare il proprio uomo o la propria donna. “Fallite fallentes” (ingannate le ingannatrici) è un perfetto consiglio per te che ami accondiscendere ad ogni richiesta di chi ti piace.



SCORPIONE - Ti piace leggere, ma solo determinati generi come la letteratura erotica oppure i gialli o tutti quei romanzi che ti aiutano a scoprire la psicologia delle persone. Per te è adatto il romanzo “Le cinque persone che incontri in cielo” di Mitch Albom. Un uomo muore per salvare la vita di una bimba e, una volta in cielo, incontra cinque persone che hanno degli insegnamenti per lui. Il tema della morte ti affascina e impari che “Ogni fine è anche un principio. Solo che quando sopraggiunge lo si ignora”.



SAGITTARIO - Pur essendo un segno di fuoco, apprezzi la compagnia di un buon libro. Però a volte ti accontenti di leggerne la trama o lo lasci incompleto sul comodino. Hai una forte attrazione per le tematiche spirituali e religiose. Sul tuo comodino perciò non può mancare “Siddharta”, di Hermann Hesse. Buddhismo e induismo si fondono insieme in un romanzo definito come poema indiano dal suo stesso autore. Che altro aggiungere? “La saggezza non è comunicabile. La scienza si può comunicare, ma la saggezza no”.



CAPRICORNO - Lo scetticismo ti accompagna anche nelle tue letture. Ti piacciono le critiche d’arte e letterarie, i testi di filosofia e di storia. Nonostante tutto, stai leggendo un oroscopo, e questo significa che dentro di te c’è qualcosa che ti spinge ad indagare più a fondo sull’influenza delle stelle nella vita di tutti i giorni. Nel libro “Astrologia, perché funziona?”, di Paolo Quagliarella, puoi viaggiare “attraverso alcuni concetti di psicologia junghiana, filosofia, biologia e fisica quantistica”.



ACQUARIO - Ti piacciono le letture stravaganti, spirituali e all’avanguardia. Vorresti che i libri potessero dare una risposta a tutti i perché della quotidianità. Il testo consigliato per te è “Frammenti di un insegnamento sconosciuto” di Ouspensky. Si tratta di una chiara esposizione degli insegnamenti di Gurdjieff e della quarta via, “un sistema di conoscenza valido e reale sull’Uomo e l’Universo”. Se vuoi migliorare la qualità della tua vita, puoi trovare tanta teoria e tanta pratica per conoscerti meglio!



PESCI - La letteratura rosa e fantasy sono sicuramente tra le tue preferite. Non sei assolutamente disposta a rinunciare ad un po’ di romanticismo. Leggere per te significa viaggiare con la fantasia. Sai recitare a memoria poesie d’amore che in pochi conoscono. Il libro che fa per te è “Il Bacio di Marzo”, una raccolta di poesie sensuali e raffinate di Vanessa Falconi. Sarà un caso se marzo è il tuo mese? “Se raggiungo il sogno| La pace nell’animo mio| Smette di farmi pensare” sembra scritto apposta per te.