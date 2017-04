Moda: la bella stagione ci vuole tutte in fiore

Fiori e ancora fiori . Sbocciano sugli abiti , sugli accessori , sui look per la bella stagione, persino nelle proposte per gli uomini. Dalle passerelle arriva un tripudio di corolle di ogni genere, tanto che è quasi impossibile non accoglierle nei nostri armadi. Senza alcun timore per l’effetto tappezzeria: se un total look ci sembra eccessivo, basta spezzarlo e abbinarlo a una tinta unita.

Lo stile flower power è stato uno dei temi più presenti nelle sfilate delle collezioni primavera estate 2017, declinato nei modi e negli stili più diversi.



Dolce&Gabbana lo propongono in un vero tripudio di colori e di forme, nello stile ricchissimo e un po’ barocco che li contraddistingue. Più romantiche invece le fantasie di Ermanno Scervino, che disegna motivi floreali in colori tenui, oppure fiori ricavati con pizzi e ricami in rilievo.



Colori tenui e grande raffinatezza anche nelle proposte floreali di Fendi e per il soprabito di Laura Biagiotti, mentre Antonio Marras propone fiori importanti anche abbinati ai quadretti, sia per lei che per lui.



Decisamente in stile jungle sono i fiori di Max Mara, per fantasie di grande effetto; molto fresche e colorate sono le proposte di Blugirl.