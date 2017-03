Moda: è primavera, osa il verde!

Moda: chi di verde si veste... 1 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Versace 2 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Versace 3 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Versace 4 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Dsquered2 5 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Dsquered2 6 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Sandali Dsquered2 7 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Fay 8 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Salvatore Ferragamo 9 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Salvatore Ferragamo 10 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Il verde acqua di Ermanno Scervino 11 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Il verde acqua di Ermanno Scervino 12 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Etro 13 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Prada 14 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Max Mara 15 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Max Mara 16 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Laura Biagiotti 17 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Gucci 18 di 21 Ansa Ansa Moda: chi di verde si veste... Un modello Agnona 19 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Moda: chi di verde si veste... Orecchini in bronzo dorato della collezione "Indian rose" Giulia Barela 20 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Moda: chi di verde si veste... Orecchini: una creazione Giulia Barela 21 di 21 Ufficio stampa Ufficio stampa Moda: chi di verde si veste... Ornella Bijoux, Bracciale rigido leggi dopo slideshow ingrandisci

Secondo la cromoterapia e le discipline olistiche, il verde è il colore della natura, del regno vegetale ed è simbolo di rinascita, di primavera e quindi di speranza. Stimola, nella sue sfumature più delicate, la riflessione e la serenità, ma nelle nuance più brillanti, è anche portavoce di energia e di positività.



Precisione a tutti i costi - All’inizio del 2017 il Verde Greenery è stato proclamato Colore dell’Anno dalla società Pantone, fornitore internazionale degli standard cromatici professionali: questa particolare tonalità di verde-giallo è stata scelta proprio per la sua freschezza e capacità di evocare un nuovo inizio. Chi vuole essere sicura di centrare con esattezza la nuance sappia che il codice ufficiale del Greenery è Pantone 15-0343. Chi invece preferisce spaziare su tonalità diverse non ha che l’imbarazzo della scelta.



A tutta energia – Un look verde brillante è quello che ci vuole. Lo ha proposto, ad esempio, Versace nelle sua collezione primavera estate, per un total look di grande impatto e anche, per le più audaci, in uno sfolgorante abbinamento con il viola. Deciso e squillante è anche il verde proposto da Dsquered2, in capi dalle forme particolari, in accostamento ad altri colori e proposto anche per i sandali.



Toni romantici – Chi si sente in vena di delicatezza, ma apprezza le tonalità fresche dei colori pastello, può scegliere il verde acqua, proposto, ad esempio, da Ermanno Scervino per gli abitini leggeri e trasparenti, ma anche per un tailleur giacca pantaloni molto femminile. Più aggressivo e luccicante è invece la proposta di Etro, che comunque conserva i toni del verde acqua.



Sobrietà ed eleganza – Il verde oliva è un grande alleato di chi vuole vestire alla moda, ma senza essere troppo appariscente. Salvatore Ferragamo lo propone per abiti, chemisier e spolverini.



Fantasie e stampe – Max Mara, Prada, Gucci, Fay e Laura Biagiotti hanno proposto modelli in cui il verde è sfondo o cornice per altre suggestioni, come il jungle, il floreale o le geometrie. Una buona soluzione per concedersi al verde, senza esporsi troppo.



Accessori e citazioni – Il verde si presta anche a una presenza più discreta, come citazione o per un semplice accessorio. Bastano una borsa o una cintura, o un inserto nell’abito per soddisfare la voglia di colore, senza eccedere. Sì anche a un gioiello o a un bijoux, per illuminare il viso ed essere all’ultima moda. Se poi si possiede un conto in banca adeguato non ci sono dubbi: gli smeraldi sono sempre il massimo.