La primavera colora di rosa il nostro guardaroba

Gli stilisti, nel corso delle ultime sfilate, hanno declinato il rosa in mille modi, su abiti, chemisier, tailleur, tuniche, ma anche sugli accessori come borse e sandali. La mania per questo colore arriva addirittura ai capelli, colorando le chiome delle modelle per un vero total look.



Nuances brillanti, dunque, per le prossime giornate calde: dal magenta al fucsia, fino al rosa lampone e a sfumature shocking, al limite del rosso. Anche Pantone, l'azienda statunitense specializzata nella catalogazione di colori, ci ha messo del suo: ha designato “Pale Dogwood" (cipria) e "Pink Yarrow" (il fragola) come sfumature più In della primavera, ma le maison si sono davvero sbizzarrite sfruttando ogni sfumatura del rosa.



Per le donne più romantiche, Fendi e Blumarine hanno pensato a un elegante e delicato rosa cipria, che ha il potere di illuminare ogni look. Si è visto tanto in passerella, da Dsquered2 a Roccobarocco, da Dolce&Gabbana a Ermanno Scervino, e continueremo a vederlo in giro, fino alle collezioni del prossimo autunno inverno. Questo rosa effetto "principessa" può essere indossato tutti i giorni, su blazer e gonne per l'ufficio, oppure la sera con abiti e accessori magari metallizzati.



Anche se la tendenza di stagione punta sul total look, il rosa è cool anche abbinato al denim, ai colori più decisi, come il nero, il verdone e addirittura il blu elettrico. La tendenza per gli abbinamenti parla di un connubio con il Flame, il rosso aranciato, e con il viola, accostato da Armani proprio al rosa acceso. Chi preferisce il più classico rosa e grigio può stare tranquillo: Chanel continua a proporlo. E ci invita ad accostarlo anche all’argento.