Moda: il cappotto, protagonista dell’autunno

Alla fine l’autunno è arrivato: l’aria comincia a farsi più pungente ed è ora di cominciare a pensare ai capi più caldi, adatti ad affrontare la stagione. Il cappotto è il grande protagonista di questo periodo dell’anno e, come sempre, è stato interpretato dagli stilisti in molti modi diversi. A doppio petto, a trench , in colorazioni neutre oppure a tinte squillanti , ecco le proposte di stagione, per essere trendy e, soprattutto, al caldo.

Ogni maison ha declinato il coat a modo proprio, tanto che ciascuna può davvero sbizzarrirsi a inventare il proprio look. Ci sono i cappotti dritti, di taglio maschile e nei tessuti più tradizionali, dal classico cammello, proposto tra gli altri da Max Mara, al gessato di foggia maschile; molto presente in passerella anche il doppio petto, vero passepartout di stagione, molto funzionale e, all’occorrenza, elegantissimo; oppure il trench, un evergreen assoluto che non può assolutamente mancare nell’armadio. Non mancano neppure le forme più sinuose e le lunghezze maxi, come nelle proposte di Dior.



Tra i colori, un ragionamento a parte va riservato al grigio, che quest’anno si afferma con grande decisione. Elegante, pratico, super versatile è perfetto per le occasioni formali e, ravvivato da una sciarpa, da un accessorio o da una blusa colorata (magari rossa), si illumina e diventa perfetto per completare ogni outfit.



I cappotti sono stati proposti da molte collezioni anche in versione super colorata: dalle diverse sfumature di rosso, colore must dell’inverno 2017-18, al contrasto crimatico, proposto da Armani, al bianco e argento di Chanel.