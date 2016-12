Maglioni: i modelli più cool dell’Autunno-Inverno 2016

Cardigan - Sapore bon ton e fascino retrò si incontrano sul maglioncino aperto avanti da sfoggiare di giorno su jeans, abiti, pantaloni sartoriali e molto altro ancora. Valentino opta per una linea over, pratica e comoda, addolcita dalle note floreali multicolor di ricami in maglia di lana e alpaca. Dolce & Gabbana invece propone un’interpretazione romantica, rivestendo il suo modello grigio chiaro di vivaci applicazioni ricamo in seta.



Girocollo - Pratico, comodo e versatile si abbina bene a gonne tubino e a pantaloni dal taglio androgino per un risultato casual-chic e sofisticato. Barrie, ad esempio, disegna un paesaggio bucolico sul suo modello realizzato in jacquard di Scozia. Mentre si avvolge in ruches e volant la maglia di Fendi in azzurro carta da zucchero con la silhouette che segue dolcemente le linee del corpo.



Lupetto - Basico e lineare, il maglione a collo alto è un evergreen a cui è difficile resistere nella stagione invernale. A noi piace molto il crop jumper di Balmain in rosa quarzo da combinare con gonne e pantaloni a vita alta. Etro invece punta a una lunghezza over e a una tinta più vivace per il suo turtle neck turchese spezzato da sfumature bordeaux.



