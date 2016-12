Jeans a zampa: tre look da sfoggiare in autunno

È il capo anni 70 per eccellenza, un pantalone celebre per la sua scampanatura sul fondo che tende a coprire del tutto o quasi il piede. Parliamo dei jeans a zampa di elefante - conosciuti anche come modello flared - che tornano a calcare le passerelle per ricoprire di impronta Seventies l’ Autunno-Inverno 2016 . Ecco come indossarli nella stagione fredda in tre look.

Jeans a zampa + Blazer - Un look ideale da sfoggiare in ufficio. Punta su un paio di pantaloni bianchi in denim, come quelli di J Brand con deciso taglio flared, da abbinare al top camisole blu di Roksanda in lana e alla giacca doppiopetto di By Malene Birger in lana mélange dal taglio maschile. Completa con le slingback di Valentino con stiletto e illumina con la borsa Miss Sicily di Dolce & Gabbana in una luminosa tinta silver.



Jeans a zampa + Pullover - Per un risultato casual-chic da giorno, punta sulla combinazione denim e maglioncino. Ti proponiamo i jeans a cinque tasche di Current Elliott con orli sfrangiati, il caldissimo pullover cipria di Miu Miu in cashmere con scollo a V, e il sapore bohémien della borsa a tracolla di See by Chloè in pelle nocciola. Infine, svetta sui vertiginosi sandali in velluto bordeaux di Aquazzura da sfoggiare con un paio di calze multicolor per una nota glamour.



Jeans a zampa + Blusa - Se hai in agenda una cena informale, scegli i jeans neri a zampa della linea Victoria di Victoria Beckham resi molto eleganti dal lavaggio dark e abbinali alla camicia a stampa di Saint Laurent con motivi bianchi in tributo agli astri. Completa con la tote bag di Balenciaga con manici in metallo e con gli ankle boots in pelle di Gianvito Rossi.



