Come abbinare le sneakers per l’Autunno-Inverno 2016

Comode, pratiche e versatili le sneakers si riconfermano in testa ai must have di stagione. Da tempo oramai non più riservate esclusivamente all’attività sportiva, le scarpe da ginnastica continuano a rivoluzionare il concetto di stile. E si confermano, ancora una volta, come valida alternativa allo stiletto per completare con una nota casual qualunque outfit, dal tailleur all’abito elagante passando per l’ensemble dal sapore urban. Scopri come abbinarle in tre look.

Sneakers + Tailleur - Le scarpe da ginnastica sono l’accessorio giusto per smorzare la rigidità del completo giacca-pantalone. Il consiglio? Il blazer in lana blu di Stella McCartney da abbinare ai pantaloni neri in pelle di Zara illuminati da zip e cerniere. Sotto una t-shirt bianca basic, come quella proposta da The Row, e le sneakers in tinta gold firmate Nike. Per un risultato dal sapore trendy e metropolitano.



Sneakers + Skirt - Un look a metà tra sportwear e romanticismo. Scegli una gonna plissettata lunga alla caviglia come il modello in seta e velluto di Valentino. Combinala alla felpa minimal e oversize di Acne Studios. Aggiungi la borsa a tracolla azzurra di Stella McCartney a contrasto e illumina con le sneakers silver di Max&Co alte alla caviglia.



Sneakers + Abito - Un outfit fuori dagli schemi? Punta a uno slip-dress longuette in tinta cangiante, affievoliscine l’eleganza sfoggiandolo sopra un dolcevita panna. E completa con le ginny shoes di Esprit color caramello. Per un look daywear davvero originale.



