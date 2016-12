Comode e pratiche, le tote bag per l’Autunno-Inverno 2016

Colorate - Vivaci e intense, danno un tocco di allegria ai look monocromatici. Un esempio? Il modello a trapezio di Saint Laurent nell’elegante tonalità blu cobalto, oppure la Rockstud di Valentino in tinta verde acqua illuminata dalle iconiche borchiette. Se preferisci il rosso, punta sulla shopper di Tod’s in pelle granulata magenta.



Neutre - Cipria, nude o color cammello si sposano bene con qualsiasi outfit. A noi piace molto la tracolla in pelle di Victoria Beckham in tinta carne con interno scamosciato color melograno. Se preferisci qualcosa di più classico, vira sull’iconico intrecciato di Bottega Veneta, riproposto su un modello a forma rettangolare, molto versatile.



Stampate - Un twist di ironia al look con lo ‘sguardo accattivante’ della tote bag di Fendi: linea pulita in tinta rossa, impreziosita da occhietti realizzati con inserti in pelle di serpente e borchie argentate che sembrano ammiccare. Più eccentrica è invece la borsa di Anya Hindmarch che esplode in un caleidoscopio di stampe da sapore pop su un modello molto capiente in tinta avorio.



