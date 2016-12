Le borse da usare 24 ore su 24

Il presupposto fondamentale è quello legato al vostro stile e alla grandezza che ritenete effettivamente necessaria per la vostra vita di tutti i giorni: fate un lavoro sedentario e siete dell'idea di portare con voi merendine e gadget vari? Allora le proposte adatte a voi sono molto varie.



La tracolla bicolore - Di medie dimensioni, è pratica proprio per via della tracolla e di tendenza grazie al gioco cromatico. La grandezza ideale è non più di quanto vi permetta di portare con voi tutto il necessario, più un libro non troppo ingombrante.



La sacca - Medio formato, è capiente quanto basta per accogliere cellulare, portafogli, chiavi, caramelle e sicuramente anche un libro di piccole dimensioni e/o uno spuntino. Sceglietela se l'idea di appesantirvi troppo non vi piace e preferite un look giovanile.



La borsa a spalla - Siete perennemente di corsa, spesso portate con voi tablet o libri-mattone, sciarpe e tutto quello che può contenere una singola borsa? Per voi c'è un'unica soluzione: la borsa a spalla. Le tipologie presenti sul mercato sono moltissime, dai modelli più signorili in pellami pregiati a quelli d'ultima generazione con patchwork e colori brillanti.



Il consiglio in più - Non accontentatevi di una sola borsa ma acquistatene un paio, in questo modo avrete sempre con voi una borsa comoda e di tendenza, cambiandola di settimana in settimana.





Leggi gli altri articoli moda su Grazia.it