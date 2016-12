Chanel porta tutti in aeroporto per presentare la collezione Primavera-Estate 2016

Chanel sa sempre come stupire il suo pubblico. E, per presentare la collezione Primavera-Estate 2016 durante la Parigi Fashion Week , Karl Lagerfeld lo porta in un aeroporto, ovviamente ricreato per l'occasione. Scoprite con noi le tendenze direttamente dalla passerella.

Modelle con un trucco celeste che ricorda una mascherina per riparare gli occhi dalla luce, calcano la passerella di Parigi alternando classici tailleur in tweed rivisitati, abiti romantici abbinati a pantaloni ampi, e completi con un mood decisamente più dark, in nero.



Non mancano nemmeno le tonalità della bandiera francese riprese per le stampe ad aeroplano, queste ultime riviste in diverse versioni, da quelle astratte a quelle più infantili. La simmetria si ripete, mentre è lo styling a sperimentare. Pantaloni lunghi e mediamente ampi si accostano ad abiti sotto la caviglia. I cardigan corti si legano in vita, le maglie si stratificano.



Gli accessori sono tra i più divertenti: veri e propri trolley firmati vengono trascinati da una parte all'altra, cappellini da baseball si portano spavaldamente all'incontrario e sulle acconciature compaiono doppi cerchietti in metallo.



Uno show degno di essere visto e rivisto, studiato nei minimi dettagli, non solo per gli abiti e gli accessori ma anche per l'atmosfera unica e originale che tutto il team di Chanel è in grado di ricreare stagione dopo stagione.



Insomma, non ne rimarrete delusi.