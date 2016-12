L’ aperitivo è il momento ideale per incontrarsi con gli amici, scambiare quattro chiacchere e rilassarsi. Durante la stagione estiva le occasioni raddoppiano, le ore di luce aumentano e l’aria tiepida contribuisce al buon umore. Ma cosa indossare per un’occasione del genere? Vi consigliamo tre look diversi , da scegliere in base al vostro fisico e ai vostri gusti .

Look ricercato: jumpsuit in raso che riprende i tratti classici della lingerie in pizzo

Abito lungo: leggero, romantico e sofisticato, un abito lungo è sempre una buona idea, specialmente d’estate. Se siete già leggermente abbronzate puntate su un modello dal colore bianco, come quello proposto da See by Chloé, e abbinateci dei sandali bassi di Jimmy Choo e una borsa color turchese di Gucci.



Il consiglio? Ad un aperitivo evitate i tacchi alti, risulteranno scomodi e poco pratici, via libera alle scarpe basse!



Top e jeans: detto così può suonare troppo basic ma in realtà, se scelto con cura, è l’abbinamento vincente. I jeans sceglieteli leggeri, con silhouette scampanata (li trovate di Victoria Victoria Beckham) e accostateci un top-camicetta in tessuto colorato, come la proposta di Chloé.



Gli accessori giusti sono un paio di sandali bassi rosa, firmati Aquazzura, e una borsa da portare sia a tracolla che a mano color cuoio, di Tom Ford.



Jumpsuit effetto lingerie: tra le tendenze più in voga dell’ultima stagione c’è quella legata alla lingerie. Che ne dite dunque di puntare su qualcosa di diverso e indossare una tutina jumpsuit effetto sottoveste? Il risultato chic è garantito. In commercio trovate quella firmata Goen, con motivo gessato e pizzo chiaro a contrasto, abbinateci dei sandali con tacco argento, firmati Jimmy Choo, e una borsa piccola nera, da indossare a tracolla.



Leggi anche gli altri articoli moda su Grazia.it