Moda: saldi, saldi sconvolgenti saldi

Cominciamo dai fiori perché da marzo non li vedremo soltanto nei parchi. Cercate delle t-shirt e delle camicie e a primavera sarete perfettamente in tinta con il cambio stagione . Diversi brand hanno proposto tanti fiorellini nella collezione autunno - inverno. Approfittatene! E si continua con il verde che si vestirà di tante sfumature. Ed ancora il rosso cosiddetto ciliegia farà la sua gran figura. Poi il nero con la sua inconfondibile classe farà vibrare le serate più noiose. Complici accessori luccicanti sparsi lungo i freschi tessuti della stagione del sole. Questo periodo dell'anno ci soggioga e noi ci lasciamo incantare da quelle percentuali attaccate su innocui cartellini . Ma che emozione entrare nel nostro negozio preferito e trovare il capo adocchiato prima di Natale a metà prezzo . Tremano le mani nel prenderlo e anche nel pagarlo ma tanto è scontato. Ci ripetiamo lo stesso ritornello per giustificare un acquisto del valore di tutte le tombole perse alla vigilia . Ma la moda non si cura di questi dettagli, la banca sì. Cerchiamo quindi di giocarci il rosso fisso a fine mese con eleganza e con un pizzico di furbizia . In questo momento buttare un occhio alle prossime tendenze vi permetterà di risparmiare un sacco di quattrini . I tessuti come la seta , la viscosa , la lycra e altri leggeri li riciclate tranquillamente nel post inverno.

Piccole e grandi marche per pulire il nostro portafoglio hanno puntato subito sul svuota anche le scatole vuote delle scarpe!

Una sorta di overbooking dello shopping.

E così ci ritroviamo tutte, nessuna esclusa, a vagare dentro i negozi alla ricerca del capo più bello al prezzo più basso.

Tutto questo con una mano perché intanto l'altra è addetta a tenere tutto quello che riteniamo indispensabile.

È un viaggio al prezzo giusto.

La nostra maratona "I love shopping" fra stampelle e stand si conclude dentro il camerino.

Luogo di perdizione: con quelle luci soffuse che si ritrovano ultimamente sei costretto, per amore di stile, a specchiarti all'esterno: calzini arrotolati o piedi nudi davanti ad un pubblico riflesso insieme a te nello specchio.

Ma non importa perché c'è sempre una voce calda e gentile pronta a dirvi che quello che portate è semplicemente perfetto. Inutile far notare che forse servirebbe una taglia in più, che molto probabilmente non avete ancora digerito il pandoro.

Parole al vento e basta! Bisogna arrivare alle casse prima delle altre.

Quella è l'ultima taglia e deve essere nostra. Tanto c’è sempre un lunedì pronto per la dieta.

Inizia così la triste storia degli armadi intasati.

Ma con un occhio all'inverno che ci tiene ancora compagnia e alla prossima primavera potete salvare le ante del guardaroba dalla spinta dei capi in eccesso senza fine.

La nuova collezione è a un tiro di saldi, non snobbatela. Buon shopping scontato!