Moda: gonna plissè a Natale

Vanno per la maggiore, oltre al verde, il grigio, il nero e il bordeaux . In realtà queste gonne le troviamo anche r osse, colorate e a fantasia . Quest’ultime non hanno assolutamente messo un freno alla creatività . Pensate a qualcosa che vi piace e state tranquille che la troverete su qualche manichino . Come sapete di recente le stelline, le stelle cadenti, le palle dorate vanno alla grande, seguono o forse si scontrano, i fiori . Insomma non rimarrete a bocca asciutta. Potete sbizzarrirvi anche con le nuance perché non esiste il colore così come da copione ma in diverse gradazioni. Ad esempio le sfumature di grigio possono donare al vostro outfit effetti inaspettati (non pensate al romanzo perché sto parlando di stoffa). Si va dalle più chiare alla più scure, ma la particolarità è la lavorazione del tessuto che permette di avere sul colore effetti anche da febbre del sabato sera . Risultato? Una gonna così potete indossarla dalla mattina alla sera senza problemi di fuori stile .

Per quanto riguarda il nero i risvolti sono meno sfavillanti ma se le trovate in stile pan di stelle allora potete stare tranquille.

Ovviamente vi consiglio di indossarle dall’aperitivo in poi. Ma anche qui dipende dall’idea di outfit che avete in testa.

Con i modelli più ‘impegnativi’ meglio delle camicie o dei body senza tanti fronzoli, va bene anche il pizzo.

E poi abbiamo quelle bordeaux e anche qui vale lo stesso discorso del grigio. Sono gonne magnifiche anche per la loro lavorazione.

Le pieghe hanno la capacità di esaltare la vostra silhouette e di nascondere gli eccessi a tavola.

Le lunghezze preferite sono quelle che vanno dal ginocchio ai polpacci.

Sconsiglio le minigonne fanno troppo college.

Sono state presentate, non di recente (come del resto tutto quello che troviamo in questo momento in giro) anche quelle fino alla caviglia. Questi modelli hanno anche una sorta di velo, una specie di strascico per pulire la strada.

Avrete capito che il mio armadio non le vedrà mai! Perché? Perché ognuno ha il suo stile ed è giusto rispettarlo.

Ovviamente per prima cosa bisogna capirlo ma vi garantisco che dopo tutto sarà più facile e vi risparmierete un sacco di capi inutili dentro il guardaroba.

Per questo vi esorto a non disdegnare anche gli altri modelli presentati. Sempre meglio abbondare con le idee, soprattutto in vista della vigilia di Natale.

Quel giorno con la gonna giusta sarete splendide e pronte a ricevere i regali sbagliati. Capita ogni anno, ammettiamolo!

Molti li acquistano limitandosi a pagare senza guardare. Ma come si dice? “A Natale conta il pensiero”, funziona così!

Comunque meglio prepararsi alla delusione: eccedete con gli autoregali! Partite dalle gonne plissé!