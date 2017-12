Moda: denim conciati per le feste

Come avrete capito i designer vogliono vedervi su di giri, pronte ad ogni eccesso per essere al passo dell’ultimo taglia e cuci . E questi modelli di pantaloni tagliano senza pietà giro vita e fianchi. Sono modelli in stile leggings quindi dai centimetri in eccesso non vi salva nemmeno la magia del presepe. Pensateci bene prima di indossarli. Con un capo cosi sarà difficile arrivare addirittura all’antipasto figuriamoci al panettone. Ma se non temete le sfide allora una volta acquistato pensate subito all’ outfit totale . Io vi consiglio di abbinarci delle camicie eccessive o semplici. Non sono ammesse le vie di mezzo . Siamo di fronte ad un look che deve raccontare ad ogni passo il vostro amore per la moda senza limiti. Perché chi decide di vestirsi così è una pioniera dello stile . Donne temute perché sempre un passo avanti, poi ammirate e imitate. Funziona così! Non spaventatevi dunque di avere troppi sguardi incuriositi lungo gli strappi dei vostri short. Osate e continuate ad osare. Le timide si vestono grazie a voi!

Per quanto riguarda il tessuto delle camicette puntate sulla seta. Per quelle più semplici lasciatevi sedurre dalle tinte unite con le maniche ricamate.

Aggiungete una giacca in ecopelle o in denim così da richiamare una delle due parti del pantalone.

Potete indossare anche dei mini cappotti in pelliccia sintetica. In questo caso potete sbizzarrivi grazie alle fantasie animalier. Completate il tutto con degli accessori ricercati come le spille d’altri tempi.

Ma se in generale non li amate particolarmente non vi preoccupate: l’outfit sarà già ben agghindato per conto suo. Vi prego, però, di non disdegnare un cappello a falde larghe e una borsetta a tracolla, magari una luccicante clutch.



Ma le sorprese dell’ultimo mese dell’anno non finiscono qui.

Oggi la moda guarda in faccia proprio tutti: trova il compromesso per ogni mise.

La particolarità è la ‘versalitità’ delle collezioni. Ad esempio tra un pantalone skinny e uno largo ci sono tanti di quei modelli meravigliosi da perderci in un attimo la tredicesima!

Rimanendo nel mondo del denim troviamo jeans senza strappi ma ricamati ad arte. I motivi più in voga sono i fiori ma dai petali infiniti. Poi fantasie geometriche e non mancano le toppe, devo dire che sentivamo proprio la loro mancanza. Potete trovarle già attaccate o potete comprarle e divertirvi poi a cucirle secondo il vostro gusto.

Potrebbe anche essere l’occasione giusta per ridare vita ad un capo che inizia a far notare i suoi anni.

Come vedete non rimarrete senza pacchetti in mano durante le feste. Ricordatevi di divertirvi durante le giornate di shopping natalizio e gli outfit si materializzeranno come per incanto nell’armadio.

Buon divertimento!