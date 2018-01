Moda: luci e colori nelle nuove collezioni

Lasciate i tacchi e abbracciate le basket . Le nuove collezioni le ripresentano con qualche ninnolo in più. Confesso che alcuni modelli si lasciano proprio guardare. Le fantasie sono le protagoniste indiscusse così come i colori. Per non parlare del tacco compreso nel prezzo . Per lo shopping , però, meglio una scarpa sportiva senza tante pretese. Saltellare da un negozio a un altro richiede un outfit da maratoneta , non lasciatevi ingannare dai tacchi comodi . Non ci credete! Dopo 8 ore neanche il massaggio di nonna vi salva! Pronte?

E allora iniziate a sognare le piacevoli serate primaverili con delle trasparenze all'altezza del collo e del decolté . Il vedo non vedo , anche se è più vedo, non lascia scampo. Dove guardi scorgi un body , una maglia, una camicia con delle trame sensuali, a tratti sexy . Diciamo che chi guarda non avrà problemi a immaginarvi senza. Essere belle, affascinanti e irriverenti questo il dettame degli stylists del momento. Impossibile andare oltre, qua si va direttamente in cassa con tutte le trasparenze, i ricami , le paillette e il portafoglio bucato in mano. Non pensateci quindi troppo! Dopo questa mission occorre passare alle gonne . Magnifiche nei modelli leggermente scampanati , lunghi fino al ginocchio e con l’orlo adornato di trame in pizzo . Diversi brands hanno pensato di dare ai ricami uno spazio esclusivo. Le collezioni precedenti ci hanno regalato gonne ricamate dalla vita all'orlo . Non male per outfit ricercati ed esclusivi, ma in questo caso siamo oltre!

A mio avviso i designer meritano un plauso.

Per prima cosa adesso è possibile ammirare il ricamo quindi guai ad attaccare i centrini della prozia. Si vede che sono per il comodino.

Non barate se decidete di trovare un ‘barbatrucco’ per un capo trapassato.

In questo caso dare a una gonna una nuova immagine è un affare, a condizione che il ricamo sia di stagione!

Ravvivare i vestiti ancora nuovi ma fuori moda non è uno scherzetto. Serve creatività e mani abili con ago e filo, oppure una sarta per amica. Auguri!

Comunque girando troverete un’altra bella novità della stagione che verrà: gli abiti monospalla.

evo dire che non si vedevano da qualche mese, pardon anno… Come da copione qualche revival ben abbigliato non può mancare nell’armadio.

Gli abiti stretch con una spallina sono molto particolari, ma non adatti a tutte le mise. Il taglio è molto netto e deciso, così come la vestibilità. Per un outfit che renda merito meglio evitare le collane. Nessun problema per gli orecchini.

La spalla scoperta, magari un po’ abbronzata, ha un fascino esplosivo. Peccato metterla in ombra con gli accessori.

Ad un look cosi manca soltanto una piccola borsetta con una mini catenella da attaccare al polso. Cosa ci metterete dentro? Io niente!

La moda tutto piccolo, tutto mini, tutto compresso, non fa per me, ma adoro ammirarla. È sfiziosa quanto intrigante.

Che dire? Vai con lo shopping!