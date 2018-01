Moda: saldi inarrestabili

Gli abiti non mollano la corona, regnano fieri e senza timori: gonne e pantaloni non avranno la meglio! È una lotta all’ultimo modello ! Sono capi semplici da indossare , i tessuti sono leggeri ma permettono di abbinarci tuniche di lana per scongiurare gli effetti del gelo sul corpo. Ma non preoccupatevi perché non mancano sulle stampelle quelli di lana, che poi sono quelli che in questo momento vi portate a casa a prezzi stracciati per amor di guardaroba . Io vi consiglio, però, di accaparrarvi i vestitini che prevedono dei colletti particolari . La bella stagione si prenderà cura del loro look: i colletti si renderanno indispensabili. L’ armadio non potrà non ospitarli!

Partiamo dagli abiti che li accolgono per il piacere di illuminarsi come una candela.

Sono tempestati di brillantini, paillette colorate e fili dorati.

Abiti così si sposano benissimo con delle serate eleganti dagli incontri emozionanti.

Abbiamo poi quelli in pizzo bianco o nero, quest'ultimo è indubbiamente più discreto. Ve lo consiglio se ancora vi sembra qualcosa d'altri tempi. Ma se volete lanciarvi avanti tutta col rosso. Poi un occhio a quelli tutti arricciati, alcuni arrivano sotto il mento.

Abiti apparentemente casti e puri se non facciamo caso alle trasparenze.

Anche la collezione primavera – estate non baderà alla vista, lascerà vedere senza pudore le bellezze di madre natura.

Ma i saldi non risparmiano stoffa.

Quel -50% sembra nato per shakerare il salvadanaio. Per non parlare del -70% che ha l’arduo compito di mandarlo al tappeto in mille pezzi, giusto per non perdere neanche un euro.

È una disfatta senza resto.

Mi domando cosa resterà delle promesse di spendere meno?

Ho paura che finiranno come quelle che prevedono una dieta ricca di niente.

Le buone intenzioni iniziano sempre lunedì a colazione e talvolta finiscono lo stesso giorno prima di cena, ma questa è un’altra storia.



Adesso concentriamoci sui prossimi acquisti, pazienza per il salvadanaio!

Ma non sentiamoci troppo in colpa perché in realtà gli sconti di fine stagione rappresentano una forma di risparmio, se acquistiamo capi utili e ci buttiamo nel mezzo qualche accessorio superfluo.

L’indispensabile non servirà a cambiare i nostri outfit ma indubbiamente ci strapperà tanti piacevoli sorrisi.

Accaparratevi quindi papillons, cravatte e bretelle per donna.

Buttate pure un occhio alle grandi cinture, mi riferisco a quelle che possono fasciarvi pure i fianchi.

Sono quelle più lunghe del normale, le trovate in pelle o in ecopelle in diversi colori. Splendide se le indossate con dei vestiti larghi.

Ma si sposano bene anche con degli abiti stretch o un po’ più morbidi. Ve li sconsiglio con quelli che hanno dei tagli definiti. Sarebbe un peccato coprire la mise: lasciate sempre vedere la silhouette che vi può regalare il capo giusto, gli sguardi indiscreti ringrazieranno.

Buon divertimento!