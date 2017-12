Ingrun Von Keudell. Collezioni gioiello dal gusto cosmopolita Ufficio stampa 1 di 55 Ufficio stampa 2 di 55 Ufficio stampa 3 di 55 Ufficio stampa 4 di 55 Ufficio stampa 5 di 55 Ufficio stampa 6 di 55 Ufficio stampa 7 di 55 Ufficio stampa 8 di 55 Ufficio stampa 9 di 55 Ufficio stampa 10 di 55 Ufficio stampa 11 di 55 Ufficio stampa 12 di 55 Ufficio stampa 13 di 55 Ufficio stampa 14 di 55 Ufficio stampa 15 di 55 Ufficio stampa 16 di 55 Ufficio stampa 17 di 55 Ufficio stampa 18 di 55 Ufficio stampa 19 di 55 Ufficio stampa 20 di 55 Ufficio stampa 21 di 55 Ufficio stampa 22 di 55 Ufficio stampa 23 di 55 Ufficio stampa 24 di 55 Ufficio stampa 25 di 55 Ufficio stampa 26 di 55 Ufficio stampa 27 di 55 Ufficio stampa 28 di 55 Ufficio stampa 29 di 55 Ufficio stampa 30 di 55 Ufficio stampa 31 di 55 Ufficio stampa 32 di 55 Ufficio stampa 33 di 55 Ufficio stampa 34 di 55 Ufficio stampa 35 di 55 Ufficio stampa 36 di 55 Ufficio stampa 37 di 55 Ufficio stampa 38 di 55 Ufficio stampa 39 di 55 Ufficio stampa 40 di 55 Ufficio stampa 41 di 55 Ufficio stampa 42 di 55 Ufficio stampa 43 di 55 Ufficio stampa 44 di 55 Ufficio stampa 45 di 55 Ufficio stampa 46 di 55 Ufficio stampa 47 di 55 Ufficio stampa 48 di 55 Ufficio stampa 49 di 55 Ufficio stampa 50 di 55 Ufficio stampa 51 di 55 Ufficio stampa 52 di 55 Ufficio stampa 53 di 55 Ufficio stampa 54 di 55 Ufficio stampa 55 di 55 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Collezioni “gioiello”, che negli ultimi anni si sono sempre più impreziosite, attingendo alla tradizione manifatturiera Made in Italy. Il logo del marchio, fedele alle proprie origini, riproduce un piccolo elefante stilizzato, con la proboscide all'insù, simbolo indiano di dignità, forza e saggezza, oltre che auspicio di buona fortuna.



Ma chi è Ingrun? Da dove deriva la tua passione per la cultura indiana?

Sono nata a Elmau, piccola comunità circondata dalle montagne dell’Alta Baviera, ma mi sento veramente “a casa” soltanto quando sono in viaggio oppure quando mi trovo in India, dove in realtà sono cresciuta insieme ai miei fratelli, in mezzo ai campi di riso. Ho respirato da sempre la cultura e la filosofia indiana, che sono così diventate il mio punto di riferimento, mescolate però al mio innato senso di realismo e razionalità.



Qual è stato il tuo percorso di crescita umano e professionale?

Provengo da una famiglia di medici, ma mia mamma sin da quando ero piccina mi ha sempre fatto frequentare corsi di arte, danza e disegno, iniziandomi alle attività creative più insolite. Ho viaggiato molto insieme alla mia famiglia, sviluppando naturalmente dentro di me la curiosità di scoprire cose nuove. Ricordo che quando ero bambina passavo le ore a sfogliare le pagine di un libro della creative director di Donna Karan, pieno di immagini di tribù di tutto il mondo, ispirazione delle collezioni della rinomata griffe negli anni d’oro. Sin dall’infanzia ho quindi nutrito il mio spirito creativo. Il mio sogno era quello di diventare un’artista, magari costumista per sceneggiature secondo lo stile di Jean Cocteau o di Serge Diaghilev. Mi sono infine laureata alla Parsons di Parigi e di New York, entrando così a far parte del circuito della moda, che mi ha permesso di continuare a viaggiare e a confrontarmi con nuove realtà, proprio come sognavo.



Quando è nato il brand Opaline? Come mai hai scelto proprio questa parola e non il tuo nome per firmare le tue collezioni?

Il mio nome è troppo complicato e lungo…ho imparato ormai a fare lo spelling in tutte le lingue!

Volevo dare al mio brand un’impronta più semplice ed immediata, che racchiudesse al proprio interno un rimando implicito a tante culture differenti. Ho scelto il termine Opaline, che in sanscrito significa “gioiello”, e che mi piace in tutti i sensi.



Possiamo parlare di una produzione handmade in India o nel tempo qualcosa è cambiato?

Per me l’importante non è fare moda ma creare modelli senza tempo. Negli ultimi anni mi sono spinta un po’ oltre i confini della cultura indiana, traendo spesso ispirazione da tante altre tribù sparse in tutto il mondo. Oggi gran parte delle mie collezioni viene realizzata in Italia, agli artigiani indiani affido soltanto alcuni progetti speciali, come ad esempio i tessuti fatti a mano in seta riciclata. Continuo comunque ad avere a cuore il fair trade e mantengo in vita un laboratorio di sarti indiani, che realizzano l’intera linea di pigiameria Opaline. Tutti i miei tessuti, in ogni caso, provengono dall’India…sono unici e preziosi, introvabili atrove! In passato utilizzavo la tecnica del block-printing anche per i capi di abbigliamento, ora soltanto per i tessuti di arredamento, a causa dei lunghi tempi di realizzazione.



L’ispirazione da dove arriva?

L’ispirazione è un patchwork di intuito ed esperienze, curiosità e ricerca…la trovo passeggiando tra le bancarelle dei mercati, visitando mostre, viaggiando in giro per il mondo, incontrando persone nuove…