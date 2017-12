Ninalilou, calzature preziose e perfette in ufficio e sul red carpet Ufficio stampa 1 di 30 Ufficio stampa 2 di 30 Ufficio stampa 3 di 30 Ufficio stampa 4 di 30 Ufficio stampa 5 di 30 Ufficio stampa 6 di 30 Ufficio stampa 7 di 30 Ufficio stampa 8 di 30 Ufficio stampa 9 di 30 Ufficio stampa 10 di 30 Ufficio stampa 11 di 30 Ufficio stampa 12 di 30 Ufficio stampa 13 di 30 Ufficio stampa 14 di 30 Ufficio stampa 15 di 30 Ufficio stampa 16 di 30 Ufficio stampa 17 di 30 Ufficio stampa 18 di 30 Ufficio stampa 19 di 30 Ufficio stampa 20 di 30 Ufficio stampa 21 di 30 Ufficio stampa 22 di 30 Ufficio stampa 23 di 30 Ufficio stampa 24 di 30 Ufficio stampa 25 di 30 Ufficio stampa 26 di 30 Ufficio stampa 27 di 30 Ufficio stampa 28 di 30 Ufficio stampa 29 di 30 Ufficio stampa 30 di 30 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

I modelli Ninalilou, versatili e glamour, sono in grado di valorizzare anche l’outfit più semplice, senza mai rinunciare alla qualità e alla comodità, grazie all’esperienza di abili professionisti del settore ed ai segreti della pura tradizione calzaturiera Made in Italy.

Cristalli scintillanti, candide perle e preziose decorazioni placcate in oro si fondono con pellami di prima scelta, frutto di un’accurata selezione, dando vita a scarpe originali ed esclusive, dallo stile inconfondibile, per una donna di classe, dal gusto ricercato, sempre al passo con le mode del momento.



Quando e com’è nato il brand Ninalilou?

Ninalilou è un brand nato nel 2009 ed è il risultato di anni di esperienza maturati nel settore delle calzature femminili di lusso. Tutto ha avuto inizio 40 anni fa, quando il titolare, poco più che ventenne, ha intrapreso la propria avventura imprenditoriale, dando vita al suo primo calzaturificio. In un’azienda poco più grande di un garage, si è cimentato dapprima come contabile, poi come responsabile pellami, quindi come modellista, sino a ricoprire via via ogni ruolo. Nel corso del tempo sono arrivate anche prestigiose collaborazioni con grandi marchi, tra cui Valleverde, nei primi anni ’90, e Mario Bologna, da fine anni ‘90 sino al 2005. A seguito di questi importanti successi, è nata la voglia di rimettersi in gioco, creando il brand Ninalilou, simbolo di un’eleganza senza tempo.



Ninalilou, da dove deriva la scelta di questo nome?

La scelta del nome e la grafica del logo sono il frutto di uno studio di settore, effettuato da un’agenzia di marketing. Tante clienti ci fanno notare come la parola Ninalilou porti con sé un messaggio intrinseco di classe e raffinatezza, a dimostrazione del fatto che il nostro obiettivo è stato raggiunto.



Come mai le scarpe? Cosa rappresenta per voi questo accessorio?

Le calzature rappresentano da sempre la grande passione dei fondatori del brand, i quali hanno deciso di puntare su ciò che sapevano fare meglio: le scarpe. Il settore calzaturiero, inoltre, nonostante l’economia altalenante, è ancora in grado di regalare grandi soddisfazioni a chi svolge questo mestiere con impegno e professionalità. Le scarpe che indossiamo rivelano aspetti importanti della nostra personalità, in particolar modo se si tratta di calzature femminili. Riteniamo che la scarpa, oggi come in passato, sia il più significativo degli accessori, al di sopra di ogni altro.



Quali sono gli elementi distintivi che caratterizzano le vostre collezioni?

Ninalilou si distingue nel mercato delle calzature per la cura dei particolari, l’eleganza delle linee e la comodità senza compromessi dei propri modelli. Le nostre creazioni coniugano artigianalità e creatività ricercata.