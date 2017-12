Soren Poulsen. L’arte orafa rivive in Italia nei gioielli Perlunica

Perlunica si presenta come un laboratorio di talenti in cui l’unione e l’affiatamento della squadra rappresentano il primo punto di forza. L’azienda s’ispira a valori di alto ed ampio respiro, che prevedono spirito di coesione, innovazione, creatività, professionalità, competitività sul mercato, formazione interna, scambi interculturali, solidarietà, benessere sul luogo di lavoro. Questa realtà si arricchisce ogni anno di giovani professionisti, che esprimono le proprie potenzialità in un ambiente propositivo ed internazionale. L’azienda si distingue dunque per la propria anima, genuina ed onesta, come quella dei gioielli che distribuisce sul mercato. Alta artigianalità, materiali di pregio, cuore e passione, accomunano le collezioni Trollbeads e X Jewellery : bracciali e collane “Made by You” , realizzati a mano, secondo la più antica tradizione orafa, che permettono a ciascuno di dare libero sfogo alla propria creatività. Soren Poulsen, dalla Danimarca all’Italia. Che cosa l’ha spinta a stabilirsi nel nostro Paese? Quali sono state le tappe fondamentali del lungo viaggio sino alla nascita di Perlunica? Dopo aver ricoperto posizioni di prestigio in diverse multinazionali europee, mia moglie ed io abbiamo deciso di trasferirci per un po’ di tempo in Italia, con il desiderio di vivere una nuova esperienza. Ci siamo subito innamorati di Roma. Il mio progetto iniziale era quello di scrivere un libro di management, dedicandomi nel mentre alla scoperta delle meraviglie della città eterna. Alcuni giorni prima di lasciare la Danimarca, le mie sorelle hanno regalato a mia moglie alcuni Trollbeads. All’epoca non conoscevo affatto questi ciondoli, ma sono rimasto immediatamente incuriosito dalla possibilità di poter personalizzare il proprio gioiello e dall’accurata lavorazione artigianale di ogni piccolo pezzo. Quasi per gioco, ho creato un business plan su come avrei potuto introdurre il rinomato brand anche in Italia e, qualche mese dopo, l’ho presentato al Trollbeads Headquater di Copenaghen. Sono tornato da quell’incontro con un piccolo campionario e una grande sfida da compiere. Senza conoscere una sola parola di italiano, mi sono subito messo al lavoro e ho iniziato a chiedere un riscontro nelle gioiellerie, senza però ricevere alcun feedback positivo. Tuttavia non mi sono arreso. Con l’aiuto di alcuni colleghi, lungimiranti ed appassionati (che oltretutto parlavano l’italiano!), ho lentamente avviato la mia distribuzione. Il primo ordine è arrivato dopo sei mesi di duro lavoro e, al termine del primo anno, ho potuto contare su 50 rivenditori in tutta Italia. Oggi in Perlunica lavorano circa 100 persone con una rete di 850 punti vendita sul territorio. Trollbeads e X Jewellery, i due marchi distribuiti in Italia da Perlunica, raccontano molto della tradizione culturale e orafa del suo Paese natale, la Danimarca. Cosa accomuna questi due brand? Quali sono gli elementi fondamentali che caratterizzano le due linee di gioielli? Entrambi i brand sono contraddistinti da un’anima profonda, in grado di offrire la possibilità di connettersi con propri i gioielli in modo molto intimo e personale. Sono accessori preziosi pensati per esaltare la creatività di ciascuno di noi: l’elemento centrale non è solo la bellezza del prodotto, ma anche il legame emotivo che s’instaura fra la persona e il proprio bracciale. Tutte le creazioni, sia nel caso di Trollbeads che in quello di X Jewellery, sono realizzate a mano. Trollbeads è caratterizzato dai “beads”, ognuno dei quali racconta una storia ricca di significato, che trae ispirazione dai sentimenti e dalla natura, dalle emozioni o dalle piccole cose di tutti i giorni. Le collezioni X Jewellery, invece, realizzano un armonioso e delicato equilibrio tra arte, forma classica e funzionalità. Ciascuno dei ciondoli Trollbeads racchiude in sé una piccola grande avventura magica, che trae spunto dalla tradizione mitologica, dal mondo delle fiabe, dall’inesauribile ricchezza della natura. Possiamo parlare di un marchio che percorre la storia di una famiglia? Le tecniche di lavorazione e le varietà di prodotto come si sono evolute nel corso di quattro generazioni? Le tecniche orafe sono rimaste pressoché invariate nel tempo. La famiglia Nielsen-Aagaard realizza da sempre gioielli, immersa in un contesto artistico-creativo di grande fascino e suggestione. Gli strumenti utilizzati allora da Svend Nielsen, il fondatore del brand alla fine degli anni ‘70, sono gli stessi impiegati oggi dalla maggior parte dei designers Trollbeads. Alcuni dei nostri progettisti, entrati da poco nel team, per realizzare i beads in argento utilizzano anche il computer. Per quanto riguarda la lavorazione del vetro, diamo ampio spazio alla sperimentazione ed inventiamo costantemente nuove tecniche d’avanguardia, ma gli strumenti che usiamo sono sempre gli stessi: le nostre mani, bacchette di vetro grezzo e il fuoco.

X Jewellery propone bracciali e collane personalizzati dal design contemporaneo. Quali sono i link attraverso cui ciascuno di noi può rendere unico e speciale il proprio gioiello?

X Jewellery è più di un semplice gioiello. È un mix di argento, bronzo e gomma, assolutamente unico, come unico è il meccanismo che permette ai singoli link di combinarsi tra di loro, creando un bracciale o una collana assolutamente personale. Con un’apertura a forma di “X”, i componenti del bijoux possono essere infatti facilmente modificati per adattarsi a qualsiasi situazione e umore.

X Jewellery non esiste finché non sei tu stesso a crearlo! È possibile scegliere tra oltre 100 link in base alle proprie passioni: dalla cucina alla musica, dallo sport ai viaggi, sino ai vari elementi della natura. In questo modo il gioiello diventa una parte di te e della tua vita. Sei tu il vero designer, con i tuoi sentimenti, i tuoi ricordi, i tuoi interessi, racchiusi nel significato di ogni singolo link che potrai selezionare e portare sempre con te!



Quanto hanno influito le sue origini nella predisposizione del modello aziendale di Perlunica? Cosa c’è di Soren Poulsen, del suo mondo, delle sue radici e delle sue passioni, in questo progetto di successo?

Ho sempre avuto come primo obiettivo la creazione di un'azienda in cui le persone amassero lavorare. Un ambiente stimolante in cui fosse possibile cogliere nuove opportunità, dove l'umore positivo incoraggiasse all’azione e all’iniziativa. Questo per me viene prima di qualsiasi altra cosa. Sono cresciuto in una società in cui c'è molto rispetto per tutti, al di là dei ruoli; dove i titoli, le posizioni, il sesso e l'età hanno meno importanza delle capacità e dell’attitudine professionale. Questo mio patrimonio culturale si riflette nell’impostazione di Perlunica. Desidero che le persone non vedano l’ora di arrivare in ufficio la mattina per realizzare qualcosa di significativo, per apprendere e crescere.



Il Natale si avvicina. Quali sono le vostre nuove offerte a cui possiamo ispirarci per mettere sotto l’albero un regalo davvero indimenticabile?

Dovendo scegliere tra le tantissime ispirazioni, suggerirei due edizioni limitate: per lei il Bracciale “Cielo Stellato” di Trollbeads, con l’augurio che tutti i sogni nel cassetto si avverino; per lui il Bracciale “Proteggimi” di X Jewellery, un simbolo inconfondibile di protezione, da dare e da ricevere.



Qual è il beads o il link a cui lei è più affezionato?

Mi piace cambiare, ho molti Trollbeads che mi fanno sentire bene e che mi ricordano di essere ogni giorno una persona migliore. Indosso spesso il beads chiamato "Onde", perché mi suggerisce il messaggio positivo di andare sempre oltre e di superare i miei limiti. Il mare inoltre è un luogo a me caro, che mi trasmette pace ed ispirazione. Nei miei bracciali di X Jewellery non può mai mancare il link "DNA", perché amo la scienza e trovo assolutamente affascinante scoprire gli elementi alla base della vita. Questo accessorio mi ricorda che siamo, in un certo modo, tutti strettamente collegati.



Chi è Soren Poulsen nel tempo libero?

Beh, nel mio privato non sono così diverso da quando lavoro! Amo la vita. Mi piace divertirmi con amici e familiari. Trascorro gran parte del mio tempo libero con i miei due figli, Sophia (8) e Sebastian (5), entrambi in una meravigliosa e curiosa età. Mi rilasso giocando a scacchi e, se la sera vado a dormire presto, mi piace iniziare la giornata con una bella corsa mattutina.



Cosa sogna per il futuro di Perlunica?

A mio modesto parere, Perlunica ha veramente cambiato il mondo dei gioielli. In un settore che dal 2006, quando abbiamo iniziato, ha registrato un declino costante, siamo cresciuti e ci stiamo ancora espandendo. Abbiamo creato una fitta rete di distribuzione, grazie all’impegno di persone talentuose ed entusiaste, che offrono ogni giorno creatività, interconnessione e divertimento. Diffondiamo una vera e profonda felicità e vorremmo continuare a fare questo anche nel futuro. Credo nell'importanza della connessione umana e della relazione emotiva con il proprio gioiello, specialmente in un mondo che si muove velocemente verso il digitale, l’online, in cui tutto insomma è ormai filtrato attraverso uno schermo. Non voglio che la gente compri i nostri gioielli solo perché influenzata dalla pubblicità o dalla convinzione diffusa che siano all'ultima moda. Vorrei che le persone li acquistassero perché li desiderano veramente, per coltivare un'esperienza duratura, che aumenti di valore giorno dopo giorno, lungo il cammino della vita.