Tendenze arredo: separè, un lieto ritorno Istockphoto 1 di 23 Istockphoto 2 di 23 Istockphoto 3 di 23 Istockphoto 4 di 23 Istockphoto 5 di 23 Istockphoto 6 di 23 Istockphoto 7 di 23 Istockphoto 8 di 23 Istockphoto 9 di 23 Istockphoto 10 di 23 Istockphoto 11 di 23 Istockphoto 12 di 23 Istockphoto 13 di 23 Istockphoto 14 di 23 Istockphoto 15 di 23 Istockphoto 16 di 23 Istockphoto 17 di 23 Istockphoto 18 di 23 Istockphoto 19 di 23 Istockphoto 20 di 23 Istockphoto 21 di 23 Istockphoto 22 di 23 Istockphoto 23 di 23 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Vestiti sparsi qua e là che attendono di essere sistemati nell'armadio? Piatti sporchi nell'acquaio che non vediamo l'ora di piazzare nella lavastoviglie? Niente panico: se il vicino di casa suona per avvisarci della raccomandata in arrivo non dovremo più preoccuparci grazie al separè.



Molto in voga nel passato, questo oggetto così semplice e versatile, originario dell'estremo Oriente, era utilizzato per poter parlare in modo raccolto o per cambiarsi d’abito, lontano da occhi indiscreti; rappresentava una soluzione di arredo utilissima che con il passare del tempo però ha conosciuto l'oblio.

Oggi invece, grazie alle rivisitazioni di design, ritrova una sua dimensione e piace anche ai più fashionisti tra noi.



Dove tu mi vuoi: il living è in assoluto il locale più importante della casa. Oggi l'orientamento è per open space ariosi senza interruzioni visive né definizioni nette. Tuttavia, separare un ambiente ampio può aiutarci ad assecondare le nostre abitudini, per esempio la lettura, oppure a regalare la giusta riservatezza all'angolo conversazione (così chi vuole vedere la partita non avrà più niente da recriminare!), o ancora se ci piacciono i giochi di società come una partita a carte, potremo isolare tavolo e sedie per regalarci silenzio e tranquillità. Il separè è leggero, comodo, maneggevole e si adatta ovunque lo si metta. Ci piacciono quelli che richiamano il Giappone, ma anche soluzioni più nuove e intriganti come le pareti verdi, o ancora griglie in ottone ispirate all'Art Decò, oppure quelle coloniali che riparano dalla luce diretta delle finestre. Non c'è che l'imbarazzo della scelta.



Discrezione e leggerezza: le tende non finiscono di piacermi. Eleganti sempre, sono sicuramente una scelta economica e offrono la possibilità di isolare con levità. In camera da letto, nel bagno, in soggiorno, non esistono confini all'utilizzo nè alla fantasia con le quali abbinare o ricercare anche soluzioni nuove e soprendenti. Utili anche per sottolineare senza durezza l'interruzione tra esterni e interni, soprattutto in locali ove verande e terrazzi sanno essere protagonisti. Da non dimenticare...



Grazie ai libri: un grande classico è la libreria. I volumi, che nonostante la digitalizzazione non perdono fascino, si accatastano e con la loro presenza possono essere impiegati per isolare e identificare gli spazi. Le librerie, oltre che essere sistemate nei corridoi, possono servire per organizzare un locale lettura: eleganza e fascino, cosa volere di più?



Scaffali mon amour: tra le tendenze più in voga non possono mancare le scaffalature in metallo. Pratiche, economiche ed estremamente efficienti, sanno interpretare le case dove la modernità e l'essenzialità sono le parole d'ordine. Il resto lo fa la fantasia: cesti porta biancheria, vasi con piantine, ganci per appendere vestaglie e accapatoi e chi più ne ha, più ne metta. L'unico peccato è non riuscire a fermare la voglia di giocare.