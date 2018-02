Tendenze verdi: i giardini verticali tra le mura di casa

Se di smog e grigiore ne abbiamo abbastanza, ma non abbiamo la possibilità di trasferirci in campagna , possiamo optare per una soluzione di compromesso : portare un po' di verde in casa ispirandoci al celeberrimo "grattacielo più bello e innovativo del mondo" , quello progettato dall'architetto Stefano Boeri con l'obiettivo di realizzare una riforestazione urbana a Milano. Per molti, ma non per tutti? Realizzare una parete vegetale può richiedere degli interventi idraulici in casa, ma con qualche astuzia possiamo ottenere buoni risultati con una spesa contenuta .

Una parete vegetale, un muro verde, un giardino verticale: chiamiamolo come ci pare, quello che conta è che in casa fa un gran bell'effetto e diventa protagonista di tutto l'ambiente.

Se poi a questo uniamo il fatto che un giardino verticale riesce a purificare l’aria di casa, questa idea arredo, oltre ad essere creativa e originale, ci regala molti vantaggi a partire dalla salubrità dell'aria, creando un perfetto connubio tra uomo e natura.



Se anche noi non possiamo resistere al fascino del verde domestico, avremo solo l’imbarazzo della scelta: il crescente interesse verso questo tipo di arredo ha innescato un boom sul mercato e non mancano kit, vasi ad hoc e accessori espressamente ideati per l'allestimento del nostro giardino verticale in casa. Quando design e concretezza si incontrano, i risultati possono essere davvero sorprendenti.



Chi si accontenta, gode: vorremmo abbellire una parete di casa ma non disponiamo di tanto spazio? Tranquilli, possiamo dare libero sfogo alla nostra fantasia mettendo in vaso piante adatte alla coltivazione in interno, dalle piante fiorite e sempreverdi o rampicanti, a quelle grasse, erbe aromatiche e addirittura piccoli frutti o ortaggi. Belle e utili, da non trascurare.



Quando il tempo è poco: chi non vuole faticare troppo, o non può permettersi di dedicare troppo tempo alle cura dei vegetali, può optare per un muro verde realizzato con piante rampicanti poste in vasi da fissare al muro con ganci, travi o mensole di vario genere. Economica e scenografica, è una scelta vincente!



Novelli artisti: possiamo dare un tocco verde anche con un semplice quadro vegetale in camera da letto, un vaso appeso in cucina, un micro giardino in salotto. Ricordiamoci che le piante d’appartamento sono perfette per assorbire i vapori di sostanze dannose che possono essere presenti nei luoghi chiusi. Non ci piacciono le cornici? Ecco l'idea furba: possiamo coltivare le piante in speciali “tasche” di tessuto. Rigogliose e semplici da realizzare, provare per credere.