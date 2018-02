Arredo: il corridoio di casa si fa stiloso Istockphoto 1 di 19 Istockphoto 2 di 19 Istockphoto 3 di 19 Istockphoto 4 di 19 Istockphoto 5 di 19 Istockphoto 6 di 19 Istockphoto 7 di 19 Istockphoto 8 di 19 Istockphoto 9 di 19 Istockphoto 10 di 19 Istockphoto 11 di 19 Istockphoto 12 di 19 Istockphoto 13 di 19 Istockphoto 14 di 19 Istockphoto 15 di 19 Istockphoto 16 di 19 Istockphoto 17 di 19 Istockphoto 18 di 19 Istockphoto 19 di 19 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Se proprio non se ne piuò fare a meno, tenuto conto che la tendenza design oggi vuole spazi ampi e luminosi limitando pareti e divisori al minimo, il corridoio può diventare un elemento caratterizzante della casa.



Possiamo giocare sui rivestimenti delle pareti, così come anche sul pavimento con rivestimenti in marmo o parquet a motivi geometrici, oppure sfuttando lo spazio per sistemare ampie librerie o armadi per il cambio di stagione, semmai alternati a cassettiere a interrompere sapientemente il ritmo di vuoto e pieno e fare da contrappunto a sedute che accolgono con discrezione.



Le nicchie sono ancora apprezzate, che siano studiate per accogliere fiori e suppellettili o quadri e specchi; le pareti verdi possono rispendere alla moderna esigenza di ritrovare una qualità dell'aria migliore entro le mura domestiche.



Non mancano i richiami alla tradizione con consolle dal look moderno e dai particolari rococò, accompagnati da pouf o sgabelli, purché di colori pastello.



Vince comunque l'originalità: le idee low cost, come cassette per la frutta usate come scarpiere e rami per appemdere il soprabito; oppure vecchie valigie soprapposte a creare un angolo lettura dal sapore retrò; poltroncine di recupero anni '70 restituite a nuova vita con rivestimenti in tessuti moderni e dai colori accesi.



Ancora una volta, fantasia e voglia di osare sono la parola d'ordine per soddisfare ll nostro desiderio di novità.