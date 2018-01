Arredo: fiori in casa ed è subito primavera! Istockphoto 1 di 21 Istockphoto 2 di 21 Istockphoto 3 di 21 Istockphoto 4 di 21 Istockphoto 5 di 21 Istockphoto 6 di 21 Istockphoto 7 di 21 Istockphoto 8 di 21 Istockphoto 9 di 21 Istockphoto 10 di 21 Istockphoto 11 di 21 Istockphoto 12 di 21 Istockphoto 13 di 21 Istockphoto 14 di 21 Istockphoto 15 di 21 Istockphoto 16 di 21 Istockphoto 17 di 21 Istockphoto 18 di 21 Istockphoto 19 di 21 Istockphoto 20 di 21 Istockphoto 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Cuscini, copriletti, tende: la forza dei dettagli è davvero inaspettata, soprattutto quando non vogliamo stravolgere la nostra casa, ma solo rinfrescarla un po' e sentirla più in sintonia con il nostro modo di essere e di sentirci. In fondo, arredare è anche un po' giocare e divertirsi è possibile anche con un budget ridotto ai minimi termini.



Non solo finestre: colorate, allegre e fiorate, le tende possono davvero fare la differenza in un ambiente domestico. Il living ormai è essenziale, le linee pulite sono un must. Ma vestire con cadute originali e fresche le finestre di casa regalerà un'aria del tutto nuova con una spesa davvero minima.



Riscopri il vintage: per anni ha rivestito le pareti di casa salvo poi essere gettata nel dimenticatoio. Sta invece ritrovando nuova dignità la carta da parati, applicata magari con discrezione solo su una parete della stanza. A fiori sarà perfetta per darci il tocco di primavera che desideriamo. L'idea furba? Applichiamola anche alle ante del vecchio armadio in camera da letto per un effetto trompe-l'oeil originale e divertente.



Quadri e quadretti: una cornice vuota che fa da contorno a qualche pianta, un poster allegro con foglie a dimensioni giganti, iris o tulipani che giganteggiano da dietro al divano. Come dicevano le nostre nonne, poca spesa e tanta resa: basta solo lasciar libera la fantasia e il gioco è fatto.



Morbidi, morbidi: i cuscini sono una coccola, oltre che un elemento di arredo fondamentale. Scegliamoli come più ci piacciono, nei toni del blu o del verde acido, cremisi o rosso fuoco: vanno bene tutti, basta che ci siano i fiori. Se poi optiamo per l'ultra-violet, il colore Pantone del 2018, avremo la casa più trendy del momento.



Voglia di tenerezza: per quelle di noi che si sentono più sentimentali, vasi traparenti ricolmi di fiori di stoffa (peonie, rose, camelie), magari abbinati a elementi dallo stile provenzale, restituiranno un'aria piena di poetico romanticismo.



Come a scuola: una enorme lavagna su cui i fiori potranno essere disegnati. E' l'idea design che offre la possibilità di cambiare sfondo alla nostra parete ogni volta che vogliamo. Unico requisito: saper disegnare. Ma siccome il gesso si cancella, possiamo permetterci il lusso di sbagliare e qui nessuno ci darà il voto: finalmente errare, e anche perserverare nell'errore, sarà davvero umano. Evviva!